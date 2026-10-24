एमपी: 2.75 करोड़ की फर्जी एफडीआर से शराब ठेका लेने का मामला, दीपम रायचूरा और ठेकेदार पर लोकायुक्त की FIR

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मध्यप्रदेश में भोपाल के शराब ठेके से जुड़े कथित फर्जीवाड़े में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के पूर्व ओएसडी और तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा और हरियाणा के झज्जर निवासी शराब ठेकेदार जसवंत सिंह के खिलाफ लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की है। मामला वर्ष 2024-25 में शराब ठेके के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा कराई गई 2 करोड़ 75 लाख 33 हजार 335 रुपये की कथित फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) और उसके सत्यापन से जुड़ा है। लोकायुक्त संगठन ने मामले की जानकारी के बाद जांच में दोनों के कृत्य प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय पाए जाने के बाद प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार के माध्यम से भोपाल स्थित विशेष पुलिस स्थापना थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।