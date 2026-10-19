एमपी: दशहरे पर इंदौर में शस्त्र-पूजन करेंगे सीएम, कल प्रदेशभर में आयोजन, मंत्री अलग-अलग जिले में होंगे शामिल

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विजयादशमी पर मंगलवार को प्रदेश में शस्त्र-पूजन के कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर में शस्त्र-पूजन करेंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर और वरिष्ठ विधायक हेमंत खंडेलवाल बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में मंत्रियों को मुख्य अतिथि बनाया गया है। जिन जिलों में मंत्री कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, वहां कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शस्त्र-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शस्त्र-पूजन भारतीय सेना के पराक्रम, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वतंत्रता के प्रति सम्मान का प्रतीक है। राज्य सरकार ने सभी संभागायुक्तों और कलेक्टरों को कार्यक्रमों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। सरकार ने नागरिकों से अपने घरों में परंपरा के अनुसार शस्त्र-पूजन करने की अपील की है।