एमपी: पांच साल तक भोपाल बायपास पर देना होगा बढ़ा हुआ टोल, हर साल महंगाई के हिसाब से बदलेगा शुल्क

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भोपाल बायपास से गुजरने वाले वाहन चालकों को अब बढ़ी हुई टोल दरों के हिसाब से शुल्क चुकाना होगा। राज्य सरकार ने बायपास पर 31 दिसंबर 2031 तक टोल वसूली की मंजूरी दी है। इस अवधि में टोल की दरें थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर हर साल बदलेंगी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सूत्रों के अनुसार, पुराने ठेके की तुलना में टोल दरों में करीब 6 से 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बायपास पर पिछला टोल ठेका जुलाई 2026 में समाप्त हो गया था। इसके बाद सरकार ने नई अवधि के लिए वसूली की अनुमति दी है। अधिसूचना के अनुसार, 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक टोल वसूला जा सकेगा। पीडब्ल्यूडी को इस अवधि को पांच साल और बढ़ाने का अधिकार भी दिया गया है।