ग्वालियर हादसा: घायलों से मिले सीएम मोहन यादव, मुफ्त इलाज के निर्देश; बोले- दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई

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ग्वालियर में शीतला माता मंदिर मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से श्रद्धालुओं की मौत और कई लोगों के घायल होने की घटना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने जयारोग्य अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी घायलों को बेहतर और नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाए। उपचार और देखभाल में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने घायलों और उनके परिजनों से बातचीत कर अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने चिकित्सकों से मरीजों की स्थिति के बारे में पूछा और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डॉक्टरों के अनुसार, अधिकांश घायलों की हालत में पहले की तुलना में सुधार है, जबकि एक-दो गंभीर मरीजों की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।