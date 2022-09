MP News: यूपी के बाद अब एमपी में 'थैंक गॉड' मूवी पर बवाल, मंत्री सारंग ने अनुराग ठाकुर को लिखा पत्र

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड रिलीज से पहले ही विवादों से घिर गई है। फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्यप्रदेश में फिल्म को लेकर हंगामा शुरू हो गया है, जिसके बाद शिवराज कैबिनेट के मंत्री विश्वास सारंग ने इसे लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा है।

Madhya Pradesh medical education minister Vishvas Sarang writes to Union Minister of Information and Broadcasting Anurag Thakur regarding banning the film 'Thank God' claiming inappropriate depiction of Hindu gods in the movie