फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Madhya Pradesh Transfers 4 IAS Officers: Ramprakash Ahirwar Takes Charge as Bhopal Municipal Commissioner

मध्यप्रदेश में चार आईएएस के तबादले: संस्कृति जैन की जगह रामप्रकाश अहिरवार होंगे भोपाल नगर निगम आयुक्त

Sun, 18 Oct 2026 11:43 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 18 Oct 2026 11:43 PM IST
सार

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने चार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। इसमें भोपाल नगर निगम आयुक्त और भोपाल स्मार्ट सिटी की सीईओ अंजू अरुण कुमार को हटा दिया हैं। वहीं, भोपाल नगर निगम आयुक्त की कमान रामप्रकाश अहिरवार को सौंपी गई हैं।

विज्ञापन
Madhya Pradesh Transfers 4 IAS Officers: Ramprakash Ahirwar Takes Charge as Bhopal Municipal Commissioner
वल्लभ भवन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मध्यप्रदेश सरकार ने रविवार देररात चार आईएएस के ट्रांसफर किए हैं। इसमें प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भोपाल नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन का पदस्थापना स्थल बदल दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से रविवार को जारी आदेश के अनुसार, संस्कृति जैन को उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग पदस्थ किया गया है। उनके स्थान पर जबलपुर नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार को भोपाल नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  शिवराज का विपक्ष पर निशाना: ‘रिजीम चेंज गैंग’ पर कसा तंज, बोले- भारत में तुम्हारी दाल गल क्यों नहीं रही?
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, 2018 बैच के आईएएस रामप्रकाश अहिरवार वर्तमान में जबलपुर नगर निगम आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं। उन्हें भोपाल नगर निगम आयुक्त के साथ मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल के अपर प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं, 2015 बैच की आईएएस संस्कृति जैन  भोपाल नगर निगम आयुक्त के साथ मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के अपर प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं। अब उन्हें वित्त विभाग में उप सचिव बनाया गया है। इसके अलावा 2027 बैच की आईएएस  अंजू अरुण कुमार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव पदस्थ किया गया है। वह भोपाल स्मार्ट सिटी की सीईओ थी। वहीं, छिंदवाड़ा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी 2020 बैच के आईएएस अग्रिम कुमार को जबलपुर नगर निगम आयुक्त बनाया गया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  मध्यप्रदेश: एमपी में निवेश के लिए आंध्र के उद्योगपतियों को सीएम ने साधा, जीआईएस-2027 का दिया न्योता
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed