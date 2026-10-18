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शिवराज का विपक्ष पर निशाना: ‘रिजीम चेंज गैंग’ पर कसा तंज, बोले- भारत में तुम्हारी दाल गल क्यों नहीं रही?

Sun, 18 Oct 2026 12:53 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 18 Oct 2026 12:53 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में ‘रिजीम चेंज गैंग’ पर निशाना साधते हुए चुनावी नतीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता के जनादेश के सामने सत्ता परिवर्तन के सपने साबुन के बुलबुले की तरह फूट जाते हैं। साथ ही ऐलान किया कि कल बताएंगे कि उनकी दाल क्यों नहीं गल रही।

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Shivraj Targets Opposition, Mocks ‘Regime Change Gang’: Why Is Your Game Failing in India?
शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री - फोटो : ANI

विस्तार
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विपक्ष और सरकार विरोधी नैरेटिव बनाने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने ‘रिजीम चेंज गैंग’ का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि यह समूह सत्ता परिवर्तन के सपने देखता है, षड्यंत्र रचता है और झूठ फैलाकर माहौल बनाने की कोशिश करता है। शिवराज ने कहा कि जनता के जनादेश के सामने ऐसे प्रयास सफल नहीं हो पाते। अपने पोस्ट में शिवराज ने पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और ओडिशा के 13 विश्वविद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की जीत का उल्लेख किया। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात के निकाय चुनावों और असम, पश्चिम बंगाल तथा पुडुचेरी के उपचुनावों के नतीजों को भी अपने तर्क के समर्थन में गिनाया।
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उन्होंने लिखा कि गांवों से लेकर शहरों तक और युवाओं से लेकर आम नागरिकों तक, जनता का रुख कथित तौर पर उन लोगों की रणनीति से अलग है, जो सत्ता परिवर्तन का नैरेटिव तैयार करते हैं। शिवराज ने तंज कसते हुए सवाल किया कि हर हार के बाद भी इन लोगों की भारत में दाल क्यों नहीं गल रही। केंद्रीय मंत्री ने संबंधित समूह को आत्ममंथन करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि अगर इसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आया, तो वह अगले दिन बताएंगे कि उनकी दाल क्यों नहीं गल पा रही है। शिवराज की इस पोस्ट को राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने और चुनावी नतीजों के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। 

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