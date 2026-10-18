शिवराज का विपक्ष पर निशाना: ‘रिजीम चेंज गैंग’ पर कसा तंज, बोले- भारत में तुम्हारी दाल गल क्यों नहीं रही?
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में ‘रिजीम चेंज गैंग’ पर निशाना साधते हुए चुनावी नतीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता के जनादेश के सामने सत्ता परिवर्तन के सपने साबुन के बुलबुले की तरह फूट जाते हैं। साथ ही ऐलान किया कि कल बताएंगे कि उनकी दाल क्यों नहीं गल रही।
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रिजीम चेंज गैंग रोज़ सत्ता परिवर्तन के सपने देखता है, षड्यंत्र रचता है, झूठ फैलाता है और नैरेटिव गढ़ता है। लेकिन जनता के जनादेश के सामने इनके सपने साबुन के बुलबुले की तरह फूट जाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओडिशा के 13 विश्वविद्यालयों में ABVP की जीत, गुजरात निकाय चुनाव और असम, बंगाल व पुडुचेरी उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ बयां करते हैं। गाँव हो या शहर, युवा हों या आम नागरिक...जनता का मूड कुछ और है, और रिजीम चेंज गैंग की स्क्रिप्ट कुछ और अब हर हार के बाद बस एक ही सवाल कि भैया, भारत में तुम्हारी दाल गल क्यों नहीं रही? तो रिजीम चेंज गैंग आत्ममंथन करे, फिर भी समझ न आये तो कल मैं बताऊंगा कि उनकी दाल गल क्यों नहीं पा रही...— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 18, 2026
उन्होंने लिखा कि गांवों से लेकर शहरों तक और युवाओं से लेकर आम नागरिकों तक, जनता का रुख कथित तौर पर उन लोगों की रणनीति से अलग है, जो सत्ता परिवर्तन का नैरेटिव तैयार करते हैं। शिवराज ने तंज कसते हुए सवाल किया कि हर हार के बाद भी इन लोगों की भारत में दाल क्यों नहीं गल रही। केंद्रीय मंत्री ने संबंधित समूह को आत्ममंथन करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि अगर इसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आया, तो वह अगले दिन बताएंगे कि उनकी दाल क्यों नहीं गल पा रही है। शिवराज की इस पोस्ट को राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने और चुनावी नतीजों के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
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