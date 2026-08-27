रक्षाबंधन पर कांग्रेस का महंगाई पर तंज: आरिफ मसूद और पीसी शर्मा ने बहनों से बंधवाई राखी, उपहार में दी शक्कर

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रक्षाबंधन के मौके पर भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ अनोखे अंदाज में संदेश दिया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और विधायक आरिफ मसूद ने बहनों से राखी बंधवाई और उपहार में शक्कर के पैकेट दिए। नेताओं ने शक्कर के बढ़ते दाम को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई के कारण आम परिवारों के लिए त्योहार की मिठास भी महंगी हो गई है। पीसी शर्मा ने 1100 क्वार्टर स्थित अपने आवास पर रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया। यहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी। इस दौरान बाणगंगा क्षेत्र से पहुंची एक महिला ने अपने दुपट्टे का टुकड़ा फाड़कर पीसी शर्मा की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा। महिला ने बताया कि बारिश में उसके घर का पूरा सामान बह गया है और उसके पास राखी खरीदने के पैसे भी नहीं थे। कार्यक्रम की जानकारी मिलने पर वह बारिश के बीच यहां पहुंची और दुपट्टे के टुकड़े को ही राखी बनाकर बांध दिया। महिला की बात सुनकर माहौल भावुक हो गया।