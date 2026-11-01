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भोपाल में आज: स्थापना दिवस पर राज्योत्सव का आगाज, शौर्य स्मारक में होगा संकल्प वृक्ष रोपण

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Anand Pawar Updated Sun, 01 Nov 2026 08:44 AM IST

सार मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को राजधानी में उत्सव और देशभक्ति से जुड़े आयोजन होंगे। लाल परेड ग्राउंड में तीन दिवसीय राज्योत्सव का शुभारंभ होगा, वहीं शौर्य स्मारक में प्रदेश के विभिन्न जिलों की मिट्टी से संकल्प वृक्ष का रोपण किया जाएगा।

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