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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   Bhopal Today: MP Foundation Day Celebrations Begin; Sankalp Tree to Be Planted at Shaurya Smarak

भोपाल में आज: स्थापना दिवस पर राज्योत्सव का आगाज, शौर्य स्मारक में होगा संकल्प वृक्ष रोपण

Sun, 01 Nov 2026 08:44 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sun, 01 Nov 2026 08:44 AM IST
सार

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को राजधानी में उत्सव और देशभक्ति से जुड़े आयोजन होंगे। लाल परेड ग्राउंड में तीन दिवसीय राज्योत्सव का शुभारंभ होगा, वहीं शौर्य स्मारक में प्रदेश के विभिन्न जिलों की मिट्टी से संकल्प वृक्ष का रोपण किया जाएगा।

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Bhopal Today: MP Foundation Day Celebrations Begin; Sankalp Tree to Be Planted at Shaurya Smarak
भोपाल में आज खास - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राज्योत्सव में मोनाली ठाकुर की प्रस्तुति, 102 विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति
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लाल परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे कृषि प्रदर्शनी, विकास दीर्घा, महिला उद्यमिता मंडप और देशज व्यंजन मेले की शुरुआत होगी। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तीन दिवसीय राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। समारोह में 71 बच्चे सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन करेंगे। गायिका मोनाली ठाकुर की प्रस्तुति, पुलिस बैंड और आतिशबाजी आकर्षण होंगे। इस दौरान 102 मेधावी विद्यार्थियों को एक-एक लाख रुपये की छात्रवृत्ति और 165 किसानों को पुरस्कार दिए जाएंगे। 


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शौर्य स्मारक में विभिन्न जिलों की मिट्टी से रोपेंगे संकल्प वृक्ष
स्थापना दिवस पर शौर्य स्मारक में भी विशेष आयोजन होगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से लाई गई मिट्टी का उपयोग कर संकल्प वृक्ष का रोपण किया जाएगा। आयोजन के माध्यम से प्रदेश की भौगोलिक विविधता, एकता और मिट्टी से जुड़ाव का संदेश दिया जाएगा। 
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