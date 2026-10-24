भोपाल में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान: एक साथ लगाए 1,000 पौधे, संरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sat, 24 Oct 2026 03:34 PM IST
सार
भोपाल के बेरखेड़ी वजायफ्त में अनुनय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ संकल्प के साथ 1,000 पौधे लगाए। संस्था पिछले छह वर्षों से पौधारोपण अभियान चला रही है और इस बार लगाए गए पौधों की देखभाल का जिम्मा भी उठाया है।
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विस्तार
पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से अनुनय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ संकल्प के साथ 1,000 पौधों का रोपण किया। नीलबड़-रातीबड़ रोड पर आईईएस कॉलेज के सामने बेरखेड़ी वजायफ्त में आयोजित कार्यक्रम में संस्था ने लगाए गए पौधों की देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाई। संस्था की अध्यक्ष माही शर्मा भजनी ने बताया कि पौधारोपण कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी बृजगोपाल लोया, भोपाल जिलाध्यक्ष रवींद्र यति और औबेदुल्लागंज नगर परिषद की उपाध्यक्ष नमिता अग्रवाल अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा के मीडिया सह-प्रभारी पवन दुबे, मीडिया पैनलिस्ट वंदना मार्तंड त्रिपाठी, संस्था की उपाध्यक्ष खुशी शर्मा, समाजसेवी स्वाति शर्मा, मीरा देवी अग्रवाल, वंदना अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, पार्थ अग्रवाल, दिव्यम भुजाड़े, लक्ष, अवनी अग्रवाल और पलाश अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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छह साल से चला रही है अभियान
माही शर्मा भजनी ने बताया कि संस्था पिछले छह वर्षों से लगातार पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ एवं हरित वातावरण तैयार करना है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनका संरक्षण और नियमित देखभाल भी जरूरी है। अधिक से अधिक पौधे लगाकर और उन्हें सुरक्षित रखकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में योगदान दिया जा सकता है।
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छह साल से चला रही है अभियान
माही शर्मा भजनी ने बताया कि संस्था पिछले छह वर्षों से लगातार पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ एवं हरित वातावरण तैयार करना है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनका संरक्षण और नियमित देखभाल भी जरूरी है। अधिक से अधिक पौधे लगाकर और उन्हें सुरक्षित रखकर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में योगदान दिया जा सकता है।
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