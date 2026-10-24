फर्जीवाड़ा: फर्जी डेथ सर्टिफिकेट से एफडी तुड़वाई, मोबाइल नंबर बदलकर खाते खाली; बैंक में करोड़ों की ठगी

बैतूल जिले के मोरखा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा से जुड़ा कथित वित्तीय घोटाला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। बोरदेही पुलिस ने इस मामले में बैंक के सहायक प्रबंधक समेत दो आरोपियों और एक विधि विरुद्ध बालक के खिलाफ कार्रवाई की है।

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