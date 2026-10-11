कान्हा टाइगर रिजर्व: 100 साल बाद जंगली भैंसों की वापसी, मुख्यमंत्री के हाथों बड़े बाड़े में स्थानांतरित

मध्यप्रदेश में विलुप्त हो चुके जंगली भैंसों को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित करने की दिशा में रविवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार परिक्षेत्र में जंगली भैंसा पुनर्स्थापना कार्यक्रम के तहत आठ जंगली भैंसों को 17 हेक्टेयर क्षेत्रफल में निर्मित बड़े बाड़े में स्थानांतरित किया। ये भैंसे एक हेक्टेयर के छोटे बाड़े में अपनी क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके थे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जंगली भैंसों को स्थानीय आबोहवा के अनुकूल बनाकर वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना है।

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