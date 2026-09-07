फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Alleging police brutality against a pregnant woman, family members brought her to the Collectorate on a cot

एमपी: गर्भवती महिला से पुलिस की बर्बरता का आरोप, पांच दिन से घायल थी; परिजन खाट पर लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट

Mon, 07 Sep 2026 06:57 PM IST
बालाघाट ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट Published by: बालाघाट ब्यूरो Updated Mon, 07 Sep 2026 06:57 PM IST
सार

बालाघाट में गर्भवती महिला को पोस्ट ऑफिस चोरी का आरोपी बनाकर मारपीट करने का आरोप पुलिस पर लगा है। परिजन घायल महिला को खाट पर कलेक्ट्रेट पहुंचे। एसपी ने चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर जांच महिला एसआईटी को सौंपी।

विज्ञापन
Alleging police brutality against a pregnant woman, family members brought her to the Collectorate on a cot
गर्भवती महिला को चोरी का आरोपी बनाकर मारपीट का आरोप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बालाघाट जिले के किरनापुर थाना पुलिस पर गर्भवती महिला को चोरी का झूठा आरोपी बनाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है। सोमवार को घायल महिला के परिजन उसे खाट पर लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। महिला की हालत देखकर मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक मौके पर पहुंचे और घायल महिला को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा।

विज्ञापन

इसके बाद पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा भी जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने किरनापुर थाना स्टाफ के चार पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया और मामले की जांच की जिम्मेदारी महिला एसआईटी को सौंप दी। एसपी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा देते हुए महिला के परिजनों से सात दिन का समय मांगा है।

विज्ञापन

दो सितंबर को पोस्ट ऑफिस में हुई थी चोरी
किरनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम टिमकीटोला निवासी कैलाश चौधरी ने बताया कि उनकी पत्नी सावित्री चौधरी (30) दो माह की गर्भवती हैं। उन्होंने बताया कि दो सितंबर को क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस में चोरी हुई थी। आरोप है कि किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से लगाए गए आरोप के आधार पर पुलिस कैलाश और उनकी पत्नी को घर से उठाकर थाने ले गई।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें: जहरीली शराब कांड में यूपी कनेक्शन पर बवाल: आमने-सामने आईं एमपी और यूपी पुलिस; ललितपुर ASP बोले- गलत जानकारी है

पुलिस पर अमानवीय व्यवहार और मारपीट का आरोप
कैलाश का आरोप है कि थाने में उनके और उनकी पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। दोनों को अलग-अलग कमरों में ले जाकर गाली-गलौज की गई और चौड़े बेल्ट व डंडे से मारपीट की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी अंगों पर भी चोट पहुंचाई गई, जिससे दोनों बेहोश हो गए।

कैलाश के मुताबिक, मारपीट के दौरान उनकी पत्नी को चोरी करने की बात कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद दोनों को घर छोड़ दिया गया। उनका आरोप है कि पुलिस की मारपीट के कारण उनकी पत्नी पिछले पांच दिनों से गंभीर हालत में घर पर पड़ी हुई थीं।

शिकायत करने पर गांव से बाहर करने की धमकी का आरोप
पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने शिकायत करने पर उन्हें किसी झूठे अपराध में फंसाकर गांव से बाहर करने की धमकी भी दी। मामले की जानकारी पूर्व सेना के जवान तोमेश्वर राहंगडाले और अन्य लोगों को मिली, जिसके बाद वे सोमवार को घायल महिला, उसके पति और परिवार के सदस्यों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कथित झूठी एफआईआर हटाने और मुआवजा देने की मांग की। मामले में एसपी ने चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर जांच महिला एसआईटी को सौंप दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed