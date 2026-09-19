एशियाई खेल: पीएम मोदी ने एशियाड में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को दी शुभकामनाएं, बोले- खिलाड़ियों पर गर्व है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के आइची-नागोया में हो रहे एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। एशियाड की आज ही आधिकारिक रूप से शुरुआत हुई है।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, आइची-नागोया में एशियाई खेलों की शुरुआत के साथ ही मैं भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हर खिलाड़ी ने बहुत कड़ी मेहनत की है और अद्भुत लगन व दृढ़ संकल्प दिखाया है। भारत को उन पर गर्व है। वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, अच्छा खेलें और शानदार सफलता हासिल करें!।
As the Asian Games commence in Aichi-Nagoya, my best wishes to the Indian contingent. Each athlete has worked incredibly hard and shown remarkable dedication and determination. India is proud of them.— Narendra Modi (@narendramodi) September 19, 2026
May they give their best, play well and shine! pic.twitter.com/FYokK9OTWK
पालोमा मिज़ुहो स्टेडियम में आयोजित इस समारोह के साथ ही 20वें एशियाई खेलों का औपचारिक उद्घाटन हो गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व 36 खेलों में भाग ले रहे 503 एथलीटों का दल कर रहा है। पिछले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कबड्डी टीम के सदस्य रहे पवन सहरावत के साथ-साथ दोहरे ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को इस भव्य उद्घाटन समारोह में तिरंगा लेकर चलने का गौरव प्राप्त हुआ है।
पेरिस 2024 ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने वाली दिग्गज निशानेबाज मनु भाकर इन खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगी। मालूम है कि पेरिस में उन्होंने एक ही ओलंपिक संस्करण में दो पदक जीतकर स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। उद्घाटन समारोह से पहले मनु भाकर ने कहा था कि ध्वजवाहक के रूप में चुना जाना उनके लिए दिल छू लेने वाला अहसास है और इस खबर के बाद उनके जेहन में खेल के शुरुआती दिनों की यादें ताजा हो गईं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने खेल की शुरुआत की थी, तब कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन इस मुकाम तक पहुंचेंगी। भाकर ने इस अवसर को बेहद गर्व और सम्मान का क्षण बताते हुए भगवान और उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उन्हें इतना प्यार और समर्थन दिया है।
इस बार एशियाई खेलों में भारत का लक्ष्य 2022 संस्करण के अपने ऐतिहासिक प्रदर्शन को पीछे छोड़ना होगा। पिछले खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड 107 पदक हासिल किए थे, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल थे।