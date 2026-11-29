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आज हमें महात्मा गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है। ऐसे नेता जो मानवता को फिर से सही रास्ते पर ला सकें। जो न्याय, आजादी और पूरी दुनिया में शांति का संदेश दे सकें। ये बातें तुर्किये के फिल्मकार फैसल सोयसल ने कहीं। उन्होंने शनिवार को गोवा में आयोजित 57वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया।