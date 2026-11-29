गोवा फिल्म महोत्सव: तुर्किये के फिल्मकार को पुरस्कार, गाजा के लिए समर्पित किया; इस्राइली राजनयिक क्यों भड़के?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी। Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 29 Nov 2026 11:38 AM IST
सार
तुर्किये के फिल्मकार ने गोवा फिल्म महोत्सव में 'आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक' फलस्तीन और गाजा के बच्चों को समर्पित किया। उनके बयान पर इस्राइल ने कड़ी आपत्ति जताई। आखिर फिल्मकार ने ऐसा क्या कहा कि विवाद खड़ा हो गया? पढ़िए रिपोर्ट
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विस्तार
आज हमें महात्मा गांधी जैसे नेताओं की जरूरत है। ऐसे नेता जो मानवता को फिर से सही रास्ते पर ला सकें। जो न्याय, आजादी और पूरी दुनिया में शांति का संदेश दे सकें। ये बातें तुर्किये के फिल्मकार फैसल सोयसल ने कहीं। उन्होंने शनिवार को गोवा में आयोजित 57वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया।
उनकी फिल्म 'रहमा' को अंतरराष्ट्रीय फिल्म, टेलीविजन और दृश्य-श्रव्य संचार परिषद (आईसीएफटी)-यूनेस्को गांधी पदक मिला। सोयसल ने यह पुरस्कार फलस्तीन के लोगों को समर्पित किया। खासकर गाजा के बच्चों को। उन्होंने मानवीय संकट पर दुनिया के नेताओं की चुप्पी की आलोचना भी की। उनके इस संदेश पर भारत में इस्राइल के महावाणिज्यदूत ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
समारोह में शामिल नहीं हो सके फिल्मकार
सोयसल समारोह में शामिल नहीं हो सके। इसलिए उन्होंने अपना संदेश भेजा। उनके दोस्त और छायाकार एम्रे पेकर ने समारोह में यह संदेश पढ़ा। उन्होंने ही उनकी ओर से पुरस्कार स्वीकार किया।
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सोयसल ने अपने संदेश में कहा, 'इतिहास में मानवता अपने सबसे अंधकारमय दौर से इसलिए बच पाई है, क्योंकि अच्छे लोग उम्मीद और विश्वास के साथ एकजुट हुए हैं'। फिल्मकार ने गाजा के हालात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां बच्चे भूख से मर रहे हैं। अस्पतालों को बमों से तबाह किया जा रहा है। उन्होंने राजनेताओं की चुप्पी की भी आलोचना की। आरोप लगाया कि वे डर और अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दे रहे हैं।
सोयसल ने कहा, 'हमारी आंखों के सामने नरसंहार हो रहा है। बच्चे भूख से खत्म किए जा रहे हैं और अस्पतालों को बमों से तबाह किया जा रहा है। राजनेता डर और अपने स्वार्थ के कारण चुप रहना चुन रहे हैं। लेकिन संवेदनशील लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वे चुप रहने को तैयार नहीं हैं'।
फलस्तीन के लोगों को पदक समर्पित करते हुए सोयसल ने उम्मीद जताई कि यह पुरस्कार वहां खो चुकी मानवता के फिर से जन्म का प्रतीक बनेगा। उन्होंने खास तौर पर गाजा के बच्चों का जिक्र किया। कहा कि ये बच्चे अब भी उम्मीद का दामन थामे हुए हैं।
इस्राइली राजनयिक ने क्यों जताई आपत्ति?
फिल्मकार के संदेश पर इस्राइल के महावाणिज्यदूत यानिव रेवाच ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पुरस्कार समारोह का इस्तेमाल दूसरे उद्देश्य के लिए किए जाने से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है।
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उन्होंने असहमति जताने और इस्राइल की आलोचना करने के अधिकार को स्वीकार किया। लेकिन फिल्मकार की टिप्पणियों पर सवाल उठाए। इसके लिए उन्होंने तुर्किये का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि तुर्किये ने अर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता देने से इनकार किया है। वहां राजनीतिक विरोध और अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पाबंदियां हैं।
रेवाच ने फिल्मकारों पर जानबूझकर ऐसी टिप्पणियां करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद मतभेद पैदा करना और भारत-इस्राइल संबंधों को कमजोर करना है। उन्होंने कुछ घंटे बाद एक और पोस्ट भी किया।
क्या है फिल्म 'रहमा' की कहानी?
इस फिल्म का निर्देशन फैसल सोयसल ने किया है। इसकी कहानी मरियम नाम की एक पुरातत्वविद के इर्द-गिर्द घूमती है। वह संतान पैदा करने के लिए संघर्ष कर रही है। वह तुर्किये के शानलिउर्फा में रहती है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसकी मुलाकात रहमा नाम की नौ साल की सीरियाई अनाथ बच्ची से होती है।
धीरे-धीरे दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन जाता है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जूरी ने इस फिल्म को आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक के लिए चुना। जूरी ने फिल्म के संवेदनशील निर्देशन, सहानुभूति और भावनात्मक कहानी की सराहना की। जूरी ने अपने फैसले में इसे 'बेहद उत्कृष्ट कृति' बताया। फिल्म की मानवीय कहानी, शानदार संवेदनशीलता और कलाकारों के अभिनय की तारीफ की। इसमें अभिनेत्री डेनिज इन और गैर-पेशेवर युवा कलाकार नागम बीरे के अभिनय की खास तौर पर सराहना की गई।
कांतारा को मिला रजत मयूर, स्पेनिश फिल्म ने जीता स्वर्ण मयूर पुरस्कार
समापन समारोह में दुनियाभर की फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया गया। ऋषभ शेट्टी को फिल्म 'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर वन' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष) का रजत मयूर पुरस्कार मिला।
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वहीं, स्पेनिश भाषा की फिल्म 'द मेल्टडाउन' के लिए माया ओ'रूर्के को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म का निर्देशन मैनुएला मार्टेली ने किया है। जर्मन फिल्मकार वोल्कर श्लोंडॉर्फ को फिल्म 'विजिटेशन' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार स्पेनिश भाषा की फिल्म 'आकी' को दिया गया। इसका निर्देशन तियागो गेदेस ने किया है। इसके निर्माता पाउलो ब्रांको हैं। विशेष जूरी पुरस्कार अर्जेंटीना की फिल्म 'द रिवर ट्रेन' को मिला। इसका निर्देशन लोरेंजो फेरो और लुकास ए विग्नाले ने किया है। फिल्म 'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर वन' को तकनीकी उपलब्धियों, दमदार संगीत और दर्शकों को कहानी से जोड़ने के लिए विशेष उल्लेख भी मिला।
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उनकी फिल्म 'रहमा' को अंतरराष्ट्रीय फिल्म, टेलीविजन और दृश्य-श्रव्य संचार परिषद (आईसीएफटी)-यूनेस्को गांधी पदक मिला। सोयसल ने यह पुरस्कार फलस्तीन के लोगों को समर्पित किया। खासकर गाजा के बच्चों को। उन्होंने मानवीय संकट पर दुनिया के नेताओं की चुप्पी की आलोचना भी की। उनके इस संदेश पर भारत में इस्राइल के महावाणिज्यदूत ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
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समारोह में शामिल नहीं हो सके फिल्मकार
सोयसल समारोह में शामिल नहीं हो सके। इसलिए उन्होंने अपना संदेश भेजा। उनके दोस्त और छायाकार एम्रे पेकर ने समारोह में यह संदेश पढ़ा। उन्होंने ही उनकी ओर से पुरस्कार स्वीकार किया।
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सोयसल ने अपने संदेश में कहा, 'इतिहास में मानवता अपने सबसे अंधकारमय दौर से इसलिए बच पाई है, क्योंकि अच्छे लोग उम्मीद और विश्वास के साथ एकजुट हुए हैं'। फिल्मकार ने गाजा के हालात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां बच्चे भूख से मर रहे हैं। अस्पतालों को बमों से तबाह किया जा रहा है। उन्होंने राजनेताओं की चुप्पी की भी आलोचना की। आरोप लगाया कि वे डर और अपने स्वार्थ को प्राथमिकता दे रहे हैं।
सोयसल ने कहा, 'हमारी आंखों के सामने नरसंहार हो रहा है। बच्चे भूख से खत्म किए जा रहे हैं और अस्पतालों को बमों से तबाह किया जा रहा है। राजनेता डर और अपने स्वार्थ के कारण चुप रहना चुन रहे हैं। लेकिन संवेदनशील लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वे चुप रहने को तैयार नहीं हैं'।
फलस्तीन के लोगों को पदक समर्पित करते हुए सोयसल ने उम्मीद जताई कि यह पुरस्कार वहां खो चुकी मानवता के फिर से जन्म का प्रतीक बनेगा। उन्होंने खास तौर पर गाजा के बच्चों का जिक्र किया। कहा कि ये बच्चे अब भी उम्मीद का दामन थामे हुए हैं।
इस्राइली राजनयिक ने क्यों जताई आपत्ति?
फिल्मकार के संदेश पर इस्राइल के महावाणिज्यदूत यानिव रेवाच ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पुरस्कार समारोह का इस्तेमाल दूसरे उद्देश्य के लिए किए जाने से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है।
ये भी पढ़ें: एनडीए पासिंग आउट परेड: 'आप योद्धाओं की महान विरासत के उत्तराधिकारी'; नए कैडेट्स में रक्षा मंत्री ने भरा जोश
उन्होंने असहमति जताने और इस्राइल की आलोचना करने के अधिकार को स्वीकार किया। लेकिन फिल्मकार की टिप्पणियों पर सवाल उठाए। इसके लिए उन्होंने तुर्किये का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि तुर्किये ने अर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता देने से इनकार किया है। वहां राजनीतिक विरोध और अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पाबंदियां हैं।
रेवाच ने फिल्मकारों पर जानबूझकर ऐसी टिप्पणियां करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद मतभेद पैदा करना और भारत-इस्राइल संबंधों को कमजोर करना है। उन्होंने कुछ घंटे बाद एक और पोस्ट भी किया।
क्या है फिल्म 'रहमा' की कहानी?
इस फिल्म का निर्देशन फैसल सोयसल ने किया है। इसकी कहानी मरियम नाम की एक पुरातत्वविद के इर्द-गिर्द घूमती है। वह संतान पैदा करने के लिए संघर्ष कर रही है। वह तुर्किये के शानलिउर्फा में रहती है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है, जब उसकी मुलाकात रहमा नाम की नौ साल की सीरियाई अनाथ बच्ची से होती है।
धीरे-धीरे दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन जाता है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जूरी ने इस फिल्म को आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक के लिए चुना। जूरी ने फिल्म के संवेदनशील निर्देशन, सहानुभूति और भावनात्मक कहानी की सराहना की। जूरी ने अपने फैसले में इसे 'बेहद उत्कृष्ट कृति' बताया। फिल्म की मानवीय कहानी, शानदार संवेदनशीलता और कलाकारों के अभिनय की तारीफ की। इसमें अभिनेत्री डेनिज इन और गैर-पेशेवर युवा कलाकार नागम बीरे के अभिनय की खास तौर पर सराहना की गई।
कांतारा को मिला रजत मयूर, स्पेनिश फिल्म ने जीता स्वर्ण मयूर पुरस्कार
समापन समारोह में दुनियाभर की फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया गया। ऋषभ शेट्टी को फिल्म 'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर वन' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष) का रजत मयूर पुरस्कार मिला।
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वहीं, स्पेनिश भाषा की फिल्म 'द मेल्टडाउन' के लिए माया ओ'रूर्के को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म का निर्देशन मैनुएला मार्टेली ने किया है। जर्मन फिल्मकार वोल्कर श्लोंडॉर्फ को फिल्म 'विजिटेशन' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार स्पेनिश भाषा की फिल्म 'आकी' को दिया गया। इसका निर्देशन तियागो गेदेस ने किया है। इसके निर्माता पाउलो ब्रांको हैं। विशेष जूरी पुरस्कार अर्जेंटीना की फिल्म 'द रिवर ट्रेन' को मिला। इसका निर्देशन लोरेंजो फेरो और लुकास ए विग्नाले ने किया है। फिल्म 'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर वन' को तकनीकी उपलब्धियों, दमदार संगीत और दर्शकों को कहानी से जोड़ने के लिए विशेष उल्लेख भी मिला।