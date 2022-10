05:04 AM, 31-Oct-2022

Morbi Bridge Collapse: अब तक 81 की मौत, बचाव अभियान जारी, एसआईटी करेगी हादसे की जांच

गुजरात के मोरबी में मच्छु नदी में एक केबल पुल के टूटने से हुए हादसे में अब तक 100 लोगों की मौत हो गई है। जिस वक्त पुल टूटा उस वक्त करीब 500 लोग पुल पर ही थे। एनडीआरफ और एसडीआरएफ के अलावा वायुसेना और नौसेना भी बचाव कार्य में लगी हुई है। नदी से अब भी शवों को निकालने का काम जारी है। हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल मोरबी में घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस हादसे में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम भूपेंद्र पटेल मोरबी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां केबल ब्रिज गिरने से घायल हुए मरीजों को भर्ती कराया गया है।#WATCH | Gujarat CM Bhupendra Patel reaches the incident site in #Morbi where more than 60 people died after a cable bridge collapsed today evening pic.twitter.com/oWRuUQuMgA— ANI (@ANI) October 30, 2022गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि सीएम भूपेंद्र पटेल स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सरकारी एजेंसियां राहत कार्य कर रही हैं। एनडीआरएफ, नेवी और एयरफोर्स यहां मौजूद रहेंगे। जांच बहुत गंभीरता से की जाएगी और हम सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। संघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने बचाव अभियान चलाने के लिए व्यापक समर्थन दिया है। एसडीआरएफ और पुलिस पहले से ही मौके पर मौजूद है। पुल की प्रबंधन टीम पर आईपीसी की धारा 304, 308 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया है। संघवी ने घटनास्थल का भी दौरा किया।राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रुशिकेश पटेल ने कहा कि घायलों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है और उनमें से कई को इलाज के बाद उनके घर भी भेज दिया गया है। खोज एवं बचाव अभियान जारी है। नदी से शव निकालने का काम जारी है।