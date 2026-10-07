वीवो एक्स फोल्ड 6, आईफोन डुओ या सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा? कौन सा फोल्डेबल फोन है सबसे शानदार

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प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। वीवो ने अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन एक्स फोल्ड 6 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। लॉन्च के साथ ही इसकी सीधी टक्कर एपल के आईफोन डुओ और सैमसंग के गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा से मानी जा रही है। खास बात ये है कि फोल्डेबल फोन की रेस अब सिर्फ बड़ी और फोल्ड होने वाली स्क्रीन तक सीमित नहीं है। कंपनियां बैटरी बैकअप, कैमरा क्वालिटी, फोन के वजन, डिजाइन और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पर भी पूरा जोर दे रही हैं।



ऐसे में सवाल है कि कीमत, कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में इन तीनों में कौन सबसे बेहतर है? आइए, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के आधार पर करते हैं तीनों की सीधी तुलना।

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