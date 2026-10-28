विधान परिषद चुनाव मतगणना LIVE: कर्नाटक में भाजपा ने जीती धारवाड़ एमएलसी सीट, किस राज्य में क्या है परिणाम?

04:33 PM, 28-Oct-2026 महायुति तीन सीटों पर आगे, एनसीपी (एसपी) दो पर बढ़त बनाए महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों पर बुधवार को मतगणना के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन तीन सीटों पर आगे चल रहा था। वहीं, विपक्षी एनसीपी (एसपी) दो सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। अंतिम नतीजे बुधवार को घोषित होने की संभावना थी। इन सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। कुल 72.96 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। चुनाव पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक, छत्रपति संभाजीनगर स्नातक, पुणे शिक्षक और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ। नागपुर स्नातक सीट पर भाजपा के सुधाकर कोहले कांग्रेस के अभिजीत वंजारी से 4,265 वोटों से आगे थे। अमरावती शिक्षक सीट पर शिवसेना के किरण सरनाईक ने 4,555 वोटों की बढ़त बना रखी थी। पुणे शिक्षक सीट पर भाजपा के कौस्तुभ गावड़े आगे चल रहे थे, जबकि पुणे स्नातक सीट पर एनसीपी (एसपी) की हर्षदा देशमुख-जाधव को बढ़त मिली थी। छत्रपति संभाजीनगर स्नातक सीट पर भी एनसीपी (एसपी) के प्रतापसिंह पाटिल आगे थे। इन पांच सीटों के लिए 182 उम्मीदवार मैदान में थे। महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों पर बुधवार को मतगणना के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन तीन सीटों पर आगे चल रहा था। वहीं, विपक्षी एनसीपी (एसपी) दो सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। अंतिम नतीजे बुधवार को घोषित होने की संभावना थी। इन सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। कुल 72.96 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। चुनाव पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक, छत्रपति संभाजीनगर स्नातक, पुणे शिक्षक और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ। नागपुर स्नातक सीट पर भाजपा के सुधाकर कोहले कांग्रेस के अभिजीत वंजारी से 4,265 वोटों से आगे थे। अमरावती शिक्षक सीट पर शिवसेना के किरण सरनाईक ने 4,555 वोटों की बढ़त बना रखी थी। पुणे शिक्षक सीट पर भाजपा के कौस्तुभ गावड़े आगे चल रहे थे, जबकि पुणे स्नातक सीट पर एनसीपी (एसपी) की हर्षदा देशमुख-जाधव को बढ़त मिली थी। छत्रपति संभाजीनगर स्नातक सीट पर भी एनसीपी (एसपी) के प्रतापसिंह पाटिल आगे थे। इन पांच सीटों के लिए 182 उम्मीदवार मैदान में थे।

08:05 AM, 28-Oct-2026 धारवाड़ में भाजपा उम्मीदवार ने हासिल की जीत कर्नाटक के धारवाड़ में भाजपा उम्मीदवार एस.वी. संकानूर ने कर्नाटक विधान परिषद के पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार मोहन लिम्बिकाई को 9,323 मतों के अंतर से हराया।

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03:27 AM, 28-Oct-2026 पटना शिक्षक सीट पर जीत के बाद बोले राजद के संजीव सिंह बिहार में पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत के बाद राजद उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार सिंह ने शिक्षकों का आभार जताया और उनसे किए गए सभी वादों को पूरा करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि वह शिक्षकों के हित में हर जरूरी काम करेंगे। डॉ. संजीव सिंह ने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान हंगामे की स्थिति बनी रही। मतगणना केंद्र में धक्का-मुक्की और मारपीट भी हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा लंबे समय से इस सीट पर जीतती रही थी, लेकिन इस बार उनके सामने आने से पार्टी के लोग डरे हुए थे। संजीव सिंह ने दावा किया कि मतदान के दिन भाजपा के लोग पांच गाड़ियों में बाउंसर लेकर घूम रहे थे। #WATCH | Patna, Bihar: On his victory, RJD candidate Dr. Sanjeev Kumar Singh from the Patna Teachers' constituency, says, "The government was desperate; there was a great deal of commotion in the counting hall today. There was a major uproar in the counting hall, along with scuffles and fighting...BJP had held this seat for many years. They were so terrified of me that, on election day, they were roaming around with five vehicles full of bouncers...I will fulfill every single promise I made to the teachers; I will carry out every task in their best interest." — ANI (@ANI) October 27, 2026 वहीं, उनकी पत्नी डॉ. अर्चिता ने शिक्षकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने दिन-रात मेहनत की और बिना थके लगातार काम किया। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया आपको हराना चाहती हो, तब ऐसी परिस्थितियों में मिली जीत की खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। डॉ. अर्चिता ने अपने पति को सच्चा योद्धा बताते हुए कहा कि वह डरने वालों में से नहीं हैं।

02:13 AM, 28-Oct-2026 बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट से भाजपा की जीत उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों में, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने जीत हासिल की है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि यह हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की जीत है। पिछले छह वर्षों में, मैं इन शिक्षकों के बीच रहा हूं और उनके साथ काम किया है। उन्हें न्याय दिलाया है, उन्हें सशक्त बनाया है, उन्हें भय से मुक्त किया है और उन तक लाभ पहुंचाए हैं।

#WATCH | Bareilly | BJP candidate Dr. Hari Singh Dhillon won the Bareilly-Moradabad Teachers’ Constituency seat in the Uttar Pradesh Legislative Council (MLC) elections He says, "This is a victory for the policies of our state’s Chief Minister, Yogi Adityanath. Over the past six years, I have lived and worked among these teachers—ensuring justice for them, empowering them, freeing them from fear, and bringing them benefits. The government has undertaken numerous initiatives, including significant reforms to the educational system...My focus has always been on the teachers—how to ensure the safety of educational institutions, how to create an environment free from fear, and how to foster a positive atmosphere..." (27.10) — ANI (@ANI) October 27, 2026 उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों में, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने जीत हासिल की है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि यह हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की जीत है। पिछले छह वर्षों में, मैं इन शिक्षकों के बीच रहा हूं और उनके साथ काम किया है। उन्हें न्याय दिलाया है, उन्हें सशक्त बनाया है, उन्हें भय से मुक्त किया है और उन तक लाभ पहुंचाए हैं।

01:30 AM, 28-Oct-2026 बिहार MLC चुनाव: भाजपा को दो सीटों पर जीत, जेडीयू उम्मीदवार आगे, कई सीटों के नतीजों का इंतजार बिहार विधान परिषद चुनाव की मतगणना के बीच कई सीटों पर नतीजे सामने आ गए हैं, जबकि कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के बीच मुकाबला जारी है। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं, सारण सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज ने 1,815 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सर्वेश कुमार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम अभी आना बाकी है। बिहार विधान परिषद चुनाव की मतगणना के बीच कई सीटों पर नतीजे सामने आ गए हैं, जबकि कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के बीच मुकाबला जारी है। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र प्रसाद सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं, सारण सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज ने 1,815 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सर्वेश कुमार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम अभी आना बाकी है।

01:23 AM, 28-Oct-2026 यूपी: वाराणसी शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव की जीत वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और निवर्तमान एमएलसी लाल बिहारी यादव ने शिक्षक एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज की है। पहली वरीयता के मतों की गणना में लाल बिहारी यादव को सर्वाधिक 10,958 वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा को 6,060 वोट प्राप्त हुए। इस तरह लाल बिहारी यादव ने पहली वरीयता के मतों में 4,898 वोट की बढ़त बनाई। वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और निवर्तमान एमएलसी लाल बिहारी यादव ने शिक्षक एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज की है। पहली वरीयता के मतों की गणना में लाल बिहारी यादव को सर्वाधिक 10,958 वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा को 6,060 वोट प्राप्त हुए। इस तरह लाल बिहारी यादव ने पहली वरीयता के मतों में 4,898 वोट की बढ़त बनाई।

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