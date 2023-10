पढ़ें 4 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

01:30 AM, 04-Oct-2023 Varanasi News: संतान की दीर्घायु के लिए निराजल व्रत रख माताएं धारण करेंगी कच्चे सूत में जिउतिया Mothers will keep a waterless fast and wear Jiutiya in raw cotton for the longevity of their children. Mothers will keep a waterless fast and wear Jiutiya in raw cotton for the longevity of their children. और पढ़ें

01:29 AM, 04-Oct-2023 Jhajjar-Bahadurgarh News: अब तो संभल जाओ...ग्रैप की बंदिशों से सिर्फ सात कदम दूर हम Now be careful...we are just seven steps away from the restrictions of GRP. Now be careful...we are just seven steps away from the restrictions of GRP. और पढ़ें

01:29 AM, 04-Oct-2023 Wagh Nakh: जल्द भारत लाया जाएगा शिवाजी का वाघ नख, ब्रिटिश संग्रहालय के साथ एमओयू पर हुए हस्ताक्षर मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं और इसके तहत प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हम इसे संग्रहालय में प्रदर्शित करके लोगों को 'वाघ नख' देखने का मौका देंगे। और पढ़ें

01:29 AM, 04-Oct-2023 Amroha News: डाकखाने में नौकरी लगवाने के नाम पर पांच लाख रुपये हड़पे थाना क्षेत्र के गांव कांकाठेर नौकरी लगवाने के नाम पर महिला से पांच लाख रुपये ठग लिए। महिला की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। थाना क्षेत्र के गांव कांकाठेर नौकरी लगवाने के नाम पर महिला से पांच लाख रुपये ठग लिए। महिला की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। और पढ़ें

01:29 AM, 04-Oct-2023 Noida News: शाहबेरी में 20 दुकानों का अवैध निर्माण, दो बिल्डर पर केस Illegal construction of 20 shops in Shahberi, case against two builders Illegal construction of 20 shops in Shahberi, case against two builders और पढ़ें

01:28 AM, 04-Oct-2023 सेक्टर-20 की पार्किंग फिर होगी पेड, आरडब्ल्यूए ने जताया विरोध Decision taken to make parking paid in the meeting of Enforcement and Encroachment Parking Committee in Municipal Corporation Decision taken to make parking paid in the meeting of Enforcement and Encroachment Parking Committee in Municipal Corporation और पढ़ें

01:28 AM, 04-Oct-2023 Varanasi News: पांच जनवरी तक नहीं होंगे अधिकारियों के तबादले Officers will not be transferred till January 5 Officers will not be transferred till January 5 और पढ़ें

01:28 AM, 04-Oct-2023 Jhajjar-Bahadurgarh News: बदलता मौसम कर रहा बीमार, ओपीडी पहुंची 1200 के पार Changing weather is making people sick, OPD reached beyond 1200 Changing weather is making people sick, OPD reached beyond 1200 और पढ़ें

01:27 AM, 04-Oct-2023 Amroha News: ग्राम प्रधानों ने दी सामूहिक त्यागपत्र की धमकी ग्राम प्रधान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनको पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का पालन करने में बाधा उत्पन्न की गई तो ब्लॉक के सभी प्रधान सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होंगे। ग्राम प्रधान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनको पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का पालन करने में बाधा उत्पन्न की गई तो ब्लॉक के सभी प्रधान सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होंगे। और पढ़ें

01:27 AM, 04-Oct-2023 Varanasi News: नवरात्र में बुकिंग कराने पर धनतेरस और दीपावली पर होगी गाड़ियों की डिलिवरी On booking during Navratri, vehicles will be delivered on Dhanteras and Diwali. On booking during Navratri, vehicles will be delivered on Dhanteras and Diwali. और पढ़ें

01:27 AM, 04-Oct-2023 Noida News: जीबीयू प्रशासन गदगद, रिकॉर्ड 2601 दाखिले GBU administration giddy, record 2601 admissions GBU administration giddy, record 2601 admissions और पढ़ें

01:26 AM, 04-Oct-2023 Shahjahanpur News: छत की बीम गिरने से दो साल की बच्ची की मौत, मां व भाई घायल निगोही थाना क्षेत्र के गांव हरपुरा निवासी देवेंद्र के मकान के छत का बीम गिर गया। मलबे में दबकर उनकी दो साल की बेटी कृतिका, पत्नी प्रतिभा व पुत्र अखिल जख्मी हो गए। और पढ़ें

01:26 AM, 04-Oct-2023 Jhajjar-Bahadurgarh News: खाद-बीज की दुकान पर मिले सीमेंट के बैग झज्जर। शहर के रेवाड़ी रोड़ पर खाद बीज की दुकानों पर मंगलवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ते व कृषि विभाग की टीम ने छापे मारकर जांच पड़ताल की। इस दौरान अधिकारियों को डीएपी के करीब 52 बैग, एनएफएल खाद के करीब 40 बैग और 52 बैग सीमेंट दुकानों में पाए गए। झज्जर। शहर के रेवाड़ी रोड़ पर खाद बीज की दुकानों पर मंगलवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ते व कृषि विभाग की टीम ने छापे मारकर जांच पड़ताल की। इस दौरान अधिकारियों को डीएपी के करीब 52 बैग, एनएफएल खाद के करीब 40 बैग और 52 बैग सीमेंट दुकानों में पाए गए। और पढ़ें