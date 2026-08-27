फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   visa denial for Kailash Mansarovar pilgrimage helped a woman from West Bengal avert the flash floods in Nepal

जिस फैसले से थी मायूस, उसी ने बचाई जान: चीनी वीजा न मिलना बना तापती के लिए वरदान, आपदा से कैसे बची महिला?

Thu, 27 Aug 2026 10:07 PM IST
राहुल कुमार पीटीआई,कोलकाता।
पीटीआई,कोलकाता। Published by: राहुल कुमार Updated Thu, 27 Aug 2026 10:07 PM IST
सार

कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वीजा खारिज होना पश्चिम बंगाल की एक महिला के लिए वरदान साबित हुआ और वह एक दिन पहले नेपाल में आई अचानक विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आने से बच गई। नेपाल में आई बाढ़ में 350 से अधिख लोगों की मौत हो चुकी है। 
 

विज्ञापन
visa denial for Kailash Mansarovar pilgrimage helped a woman from West Bengal avert the flash floods in Nepal
नेपाल से तिब्बत तक तबाही का मंजर - फोटो : पीटीआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कई बार किस्मत हमारे लिए ऐसे फैसले करती है, जिन्हें हम उस वक्त समझ नहीं पाते। जिस फैसले ने 61 साल की तापती सिंघा को उस वक्त मायूस किया, उसी ने उनकी जिंदगी बचा ली। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीनी वीजा नहीं मिला तो यात्रा टल गई। एक दिन बाद नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी। अब तापती के लिए वही वीजा न मिलना जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ है।

विज्ञापन


पश्चिम बंगाल की एक बुजुर्ग महिला को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वीजा न मिलना उनकी जिंदगी का मलाल नहीं बल्कि वरदान साबित हुआ। इस वजह से वह नेपाल में आई अचानक बाढ़ से बच गईं। एक दिन पहले पड़ोसी देश में आई यह प्राकृतिक आपदा अब तक 270 लोगों की जान ले चुकी है। अगर 61 साल की तापती सिंघा को चीनी वीजा मिल जाता तो शायद आज उनकी सांसें नहीं चल रही होतीं।
विज्ञापन


कैलाश यात्रा करने की इच्छुक तापती ने मई से ही कोलकाता की एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए वहां जाने के लिए 13 दिन की यात्रा बुक की थी। वह यात्रा समूह के साथ तैयारी की बैठकों, शॉपिंग ट्रिप और ट्रेकिंग सेशन में शामिल हो रही थीं। रवाना होने से कुछ दिन पहले उन्हें बताया गया कि बगैर कोई वाजिब वजह बताए उनका वीजा नामंजूर कर दिया गया। निराश होकर उन्होंने अपनी योजना में बदलाव किया और लद्दाख चली गईं। उन्होंने कहा कि वीजा नामंजूर होने पर वह खासी दुखी हुई थीं। हालांकि, अब उन्हें अलग महसूस हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वीजा नामंजूर होने ने बचा ली जिंदगी
दरअसल, वह भी अपने राज्य के उन 33 तीर्थयात्रियों में शामिल होती, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हिमालयी देश नेपाल जाने की योजना में शामिल थे। इस तीर्थयात्रा समूह में शामिल होने की इजाजत न मिलने के बाद लद्दाख गईं तापती अपना सफर छोटा कर बृहस्पतिवार की रात कोलकाता पहुंच रही है। हालांकि, अधिकारियों के मुताबिक, उनके समूह के लापता 32 पर्यटकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इस यात्रा का आयोजन करने वाली कोलकाता की ट्रैवल एजेंसी की नेपाल स्थित सहयोगी एजेंसी किसी भी यात्री से संपर्क करने में नाकाम रही है। उधर, ट्रैवल एजेंसी ने बताया कि उनके चार अधिकारी पहले ही नेपाल जा चुके हैं और कुछ जानकारी मिलने की उम्मीद है।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed