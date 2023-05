पढ़ें 31 मई के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

01:30 AM, 31-May-2023 अंतरराष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस: हरियाणा में तंबाकू सेवन से पांव पसार रहा कैंसर, हर साल 800 से अधिक नए मरीज तंबाकू के प्रभावों को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं, लेकिन अभी भी लोग तंबाकू का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और पढ़ें

01:29 AM, 31-May-2023 Rampur News: कहीं घाटों पर दिखाई दिया आस्था का सैलाब, कहीं घाटों पर चंद लोग स्नान कर लौटै रामपुर। जनपद में गंगा दशहरा पर आस्था श्रद्वालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरा जगह-जगह लोगो ने नदियों के तट पर विधि-विधान से पूजन-अर्चन डुबकी लगाई। रामपुर। जनपद में गंगा दशहरा पर आस्था श्रद्वालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरा जगह-जगह लोगो ने नदियों के तट पर विधि-विधान से पूजन-अर्चन डुबकी लगाई। और पढ़ें

01:28 AM, 31-May-2023 Basti News: डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने अजय डिप्लोमा फार्मासिस्ट राजपत्रित अधिकारी एसोसिएशन जिला इकाई का अधिवेशन मंगलवार को एएनएमटीसी में हुआ। अधिवेशन के बाद हुए चुनाव में सीएमएसडी के चीफ फार्मासिस्ट अजय मिश्रा को अध्यक्ष व ओम प्रकाश गुप्ता को मंत्री निर्वाचित घोषित किया गया। और पढ़ें

01:27 AM, 31-May-2023 Panchkula News: तेज रफ्तार ट्राले ने रात को दो गाड़ियों को मारी टक्कर, सवार बाल-बाल बचे The accident happened near the traffic light on Old Panchkula Road, two tires of the Innova climbed the drain The accident happened near the traffic light on Old Panchkula Road, two tires of the Innova climbed the drain और पढ़ें

01:27 AM, 31-May-2023 Panchkula News: विद्यार्थियों को समय से नहीं मिली किताबें, 3 अधिकारी निलंबित स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को समय से किताबें न मिल पाने के मामले में शिक्षामंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को समय से किताबें न मिल पाने के मामले में शिक्षामंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बड़ी कार्रवाई की है। और पढ़ें

01:26 AM, 31-May-2023 Charkhi Dadri News: तंबाकू की लत लोगों को दे रही मौत का आमंत्रण, जिले में बढ़ कैंसर के रोगी जिले में 256 कैंसर मरीजों में से एक तिहाई मुंह और फेफड़े से संबंधित जिले में 256 कैंसर मरीजों में से एक तिहाई मुंह और फेफड़े से संबंधित और पढ़ें

01:26 AM, 31-May-2023 Varanasi News: घाटों पर गूंजा हर हर गंगे, गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी Har Har Gange resounded on the ghats, took a virtuous dip in the Ganges Har Har Gange resounded on the ghats, took a virtuous dip in the Ganges और पढ़ें

01:26 AM, 31-May-2023 Rampur News: किसानों ने सैदनगर पुलिस चौकी पर किया प्रदर्शन रामपुर। किसान बिजली, यूरिया खाद, सड़क और गन्ना भुगतान की समस्या को लेकर करनपुर करनपुर मार्ग पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। रामपुर। किसान बिजली, यूरिया खाद, सड़क और गन्ना भुगतान की समस्या को लेकर करनपुर करनपुर मार्ग पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। और पढ़ें

01:25 AM, 31-May-2023 Basti News: पिटाई से घायल युवक की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत राम जानकी मार्ग पर थानाक्षेत्र के अगौना गांव में शनिवार देररात हुई मारपीट में घायल एक युवक की मंगलवार को मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दो नामजद आरोपियों राम सुमेर व रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश की जा रही है। राम जानकी मार्ग पर थानाक्षेत्र के अगौना गांव में शनिवार देररात हुई मारपीट में घायल एक युवक की मंगलवार को मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दो नामजद आरोपियों राम सुमेर व रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश की जा रही है। और पढ़ें

01:25 AM, 31-May-2023 Charkhi Dadri News: चरखी दादरी को 24 दिन बाद मिला 750 क्यूसेक पानी, 15 दिन में भरे जाएंगे वाटर स्टोरेज टैंक पानी की कमी की वजह से शहर में हो रही थी एक दिन छोड़कर सप्लाई और पढ़ें

01:25 AM, 31-May-2023 Kathua News: 40 किग्रा भार वर्ग में वेदांती देवी ने जीता स्वर्ण sports news sports news और पढ़ें

01:25 AM, 31-May-2023 Kaithal News: बजट न मिलने पर दवाओं के लिए नहीं हो रहा भुगतान सामान्य अस्पताल में आई दवाओं के भुगतान के लिए सरकार की तरफ से बजट नहीं मिल पा रहा है। इस कारण अस्पताल में आई दवाओं का पिछले छह महीने से भुगतान नहीं हो पाया है। सामान्य अस्पताल में आई दवाओं के भुगतान के लिए सरकार की तरफ से बजट नहीं मिल पा रहा है। इस कारण अस्पताल में आई दवाओं का पिछले छह महीने से भुगतान नहीं हो पाया है। और पढ़ें

01:25 AM, 31-May-2023 Varanasi News: समर के दोस्त संजय की जमानत अर्जी पर एक जून को होगी सुनवाई Samar's friend Sanjay's bail application will be heard on June 1 Samar's friend Sanjay's bail application will be heard on June 1 और पढ़ें

01:25 AM, 31-May-2023 Panchkula News: छात्राओं को अश्लील वीडियाे दिखाने वाला शिक्षक फरार, बीईओ ने डीईईओ को सौंपी रिपोर्ट Displeasure among parents for not taking action against the teacher, police bid - will arrest soon Displeasure among parents for not taking action against the teacher, police bid - will arrest soon और पढ़ें