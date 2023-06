पढ़ें 26 जून के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:29 AM, 26-Jun-2023 Sonipat News: काम खोज रही असम की महिला को शराब पिलाकर चार लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म Assam woman looking for work gang-raped by four people after giving her alcohol Assam woman looking for work gang-raped by four people after giving her alcohol और पढ़ें

12:29 AM, 26-Jun-2023 Gurugram News: पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस दर्ज नहीं कर रही मुकदमा Even after the post mortem report, the police is not registering the case Even after the post mortem report, the police is not registering the case और पढ़ें

विज्ञापन

12:29 AM, 26-Jun-2023 Kushinagar News: युवक और महिला की ट्रेन से कटकर मौत कप्तानगंज-थावे रेलवे लाइन पर एक युवक और महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सात घंटे के अंतराल पर 500 मीटर की दूरी पर दोनों हादसे हुए। रेलवे लाइन पर कान में ईयरफोन लगाकर बात करने के दौरान युवक की जान गई। महिला के शव की पहचान नहीं हुई है। कप्तानगंज-थावे रेलवे लाइन पर एक युवक और महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सात घंटे के अंतराल पर 500 मीटर की दूरी पर दोनों हादसे हुए। रेलवे लाइन पर कान में ईयरफोन लगाकर बात करने के दौरान युवक की जान गई। महिला के शव की पहचान नहीं हुई है। और पढ़ें

12:29 AM, 26-Jun-2023 भाजपा: जिलाध्यक्ष बनने की होड़, लखनऊ तक दावेदारों की दौड़ भाजपा: जिलाध्यक्ष बनने की होड़, लखनऊ तक दावेदारों की दौड़ भाजपा: जिलाध्यक्ष बनने की होड़, लखनऊ तक दावेदारों की दौड़ और पढ़ें

12:29 AM, 26-Jun-2023 Mirzapur News: 19 करोड़ से होगा पर्यटन और धार्मिक स्थलों का विकास Tourism and religious places will be developed with 19 crores Tourism and religious places will be developed with 19 crores और पढ़ें

विज्ञापन

12:29 AM, 26-Jun-2023 Shahjahanpur News: पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन चलाने के लिए कार्यकारिणी बनाने पर मंथन शाहजहांपुर। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच (एनजेसीए) की बैठक नरमू कार्यालय पर हुई। इसमें 27 जून को लखनऊ में होने वाली राज्यस्तरीय रैली में पहुंचने का आह्वान किया गया। और पढ़ें

12:29 AM, 26-Jun-2023 Deoria News: रेल लाइन किनारे एक व्यक्ति का शव मिला, शिनाख्त नहीं रेल लाइन किनारे एक व्यक्ति का शव मिला, शिनाख्त नहीं रेल लाइन किनारे एक व्यक्ति का शव मिला, शिनाख्त नहीं और पढ़ें

12:29 AM, 26-Jun-2023 Gurugram News: रंगदारी नहीं देने पर घर में घुसकर की मारपीट, नगदी छीनी, जान से मारने की धमकी For not paying extortion, entered into the house and assaulted, snatched cash, threatened to kill For not paying extortion, entered into the house and assaulted, snatched cash, threatened to kill और पढ़ें

12:29 AM, 26-Jun-2023 Kathua News: सीजन की पहली भारी बारिश से जलमग्न हुई शहर की सड़कें, हाईवे का भी बुरा हाल kathua news kathua news और पढ़ें

12:29 AM, 26-Jun-2023 Bijnor News: रघुराज के घर सांत्वना देने पहुंचे राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार को गांव मंगोलपुरा पहुंचे। यहां हरिद्वार चिंतन शिविर में जाते समय सड़क हादसे में दिवंगत हुए किसान के घर जाकर परिवार को सांत्वना दी। और पढ़ें

12:29 AM, 26-Jun-2023 Aaj Ka Meen Rashifal: आज का मीन राशिफल, जानिए कैसा बीतेगा आपका पूरा दिन सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों की किसी और काम के प्रति रुचि जागृति होगी। आपको कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा। लेनदेन से संबंधित यदि कोई समस्या चली आ रही है, तो आज आपको उससे छुटकारा मिलेगा। और पढ़ें

12:25 AM, 26-Jun-2023 Bhadohi News: ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत Bike rider dies after being hit by a truck Bike rider dies after being hit by a truck और पढ़ें