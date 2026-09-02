अभिषेक बनर्जी फिर मुश्किल में फंसे: ऑफिस सील करने की तैयारी? अग्निशमन विभाग ने नोटिस में क्या कहा?

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अधिकारी ने बताया, 'सुरक्षा में कुछ कमियां पाई गई थीं और हमने 48 घंटे के भीतर लिखित जवाब मांगा है।' विभाग ने बिल्डिंग के मालिक और किराएदार से यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि जरूरी फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने के लिए इस जगह को सील क्यों न किया जाए? कोलकाता पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की एक संयुक्त टीम ने सोमवार को 9 कैमक स्ट्रीट स्थित बिल्डिंग का हर फ्लोर पर जाकर निरीक्षण किया। इसमें सातवें और आठवें फ्लोर पर बनर्जी का ऑफिस वाला हिस्सा भी शामिल था। यह निरीक्षण फायर सेफ्टी ऑडिट का हिस्सा था।नोटिस के अनुसार, निरीक्षण में बिल्डिंग में फायर सेफ्टी इंतजामों में कई कमियां पाई गईं। जिन मुद्दों की ओर इशारा किया गया, उनमें सातवें फ्लोर पर आग बुझाने के लिए पानी की अपर्याप्त उपलब्धता और इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए कोई तय फायर एग्जिट न होना शामिल है।यह नोटिस कैमक स्ट्रीट स्थित बिल्डिंग से कथित तौर पर अनधिकृत बिलबोर्ड हटाने को लेकर पुलिस और अभिषेक बनर्जी के समर्थकों के बीच हुए विवाद के कुछ दिनों बाद आया है। जिसके कारण टीएमसी कार्यकर्ताओं, पुलिस और सिविक अधिकारियों के बीच टकराव हुआ था। अधिकारियों ने कहा कि आगे की कार्रवाई का फैसला करने से पहले फायर डिपार्टमेंट मालिक और किराएदार द्वारा जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा।बिलबोर्ड विवाद में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन बुधवार को शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में पेश हुए। पुलिस ने 27 अगस्त की घटना को लेकर अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ ब्रायन को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा था। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2) (दंगा और घातक हथियार का इस्तेमाल), 190 (गैरकानूनी सभा), 121(1) (लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने के लिए चोट पहुंचाना), 74(महिला पर हमला), 3 (5), 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।