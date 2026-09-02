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Hindi News ›   Video ›   India News ›   IAS Divya Mittal Resignation: Can Divya Mittal Return as an IAS Officer? | UP News | IAS | CM Yogi

IAS Divya Mittal Resignation: वापस आईएएस अफसर बन सकती हैं दिव्या मित्तल? | UP News | IAS | CM Yogi

Wed, 02 Sep 2026 12:02 PM IST
Shruti वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Shruti Updated Wed, 02 Sep 2026 12:02 PM IST
IAS Divya Mittal Resignation: Can Divya Mittal Return as an IAS Officer? | UP News | IAS | CM Yogi
आईएएस दिव्या मित्तल इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई हैं। उन्होंने करीब 13 साल की सेवा के बाद इस्तीफा देने की घोषणा की।  उनका इस्तीफा सोमवार को नियुक्ति विभाग को मिल गया। इसमें इस्तीफे के कारण पारिवारिक एवं निजी बताए गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब किसी आईएएस अधिकारी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया हो। पहले भी कई अफसर ऐसा कर चुके हैं। इनमें से कई बाद में सियासत में सक्रिय हो गए। 
 
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