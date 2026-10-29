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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 29 October 2026

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पढ़ें 29 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Thu, 29 Oct 2026 05:00 PM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 29 Oct 2026 05:00 PM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 29 October 2026

लाइव अपडेट

05:00 PM, 29-Oct-2026

कल बंद रहेंगे सभी स्कूल: यूपी के इन जिलों में डीएम ने की घोषणा, पीईटी परीक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला

All schools in Ghaziabad and Aligarh closed on October 30 due to PET examination
School Closed in UP: 30 अक्तूबर को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के मद्देनजर सभी विद्यालयों में शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है।  और पढ़ें
05:00 PM, 29-Oct-2026

महराजगंज: परतावल बाजार में भीषण जाम, आधे घंटे तक फंसी रही एंबुलेंस

महराजगंज: परतावल बाजार में भीषण जाम, आधे घंटे तक फंसी रही एंबुलेंस और पढ़ें
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04:59 PM, 29-Oct-2026

Chamoli News: आदिबदरी धाम में रिकॉर्ड 60 हजार से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे

दशहरे के बाद से तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और पढ़ें
04:59 PM, 29-Oct-2026

करवा चौथ 2026: पत्नी के व्रत के दौरान पति न करें ये काम, इन बातों से करें परहेज

Karwa Chauth 2026 rules for husbands should not do these mistakes

करवा चौथ 2026 पर पत्नी व्रत रख रही हैं, तो पति भी इन 4 बातों का ध्यान रखें। जानें करवा चौथ पर पतियों को कौन-सी गलतियों से बचना चाहिए और पत्नी का साथ कैसे निभाएं।

और पढ़ें
04:59 PM, 29-Oct-2026

सफाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : निगमायुक्त

Negligence in sanitation will not be tolerated: Municipal Commissioner और पढ़ें
04:58 PM, 29-Oct-2026

हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी: सीएम सैनी ने बढ़ाए गन्ने के भाव, अब प्रति क्विंटल इतने रुपये मिलेगा दाम

CM Saini increases sugarcane price in Haryana
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले सीजन में गन्ने का भाव 415 रुपये प्रति क्विंटल था। वर्ष 2026-27 के लिए इसमें 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। और पढ़ें
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04:58 PM, 29-Oct-2026

हरदोई: कारोबारी की छत से गिरकर मौत, करवाचौथ का सामान लेकर लौटा था घर, रोते-रोते पत्नी बदहवास

Hardoi Businessman dies after falling from his roof he returned home with items for Karwa Chauth
Hardoi News: पाली नगर में करवाचौथ की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब मेले से पूजन सामग्री लेकर लौटे कारोबारी की छत से नीचे गिरकर मौत हो गई। बुधवार रात करीब 11 बजे फोन पर बात करते हुए छत पर गया कारोबारी अचानक नीचे सड़क पर गिर गए थे। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और पढ़ें
04:58 PM, 29-Oct-2026

कार के बोनट पर रखकर तलवार से काटे केक

कार के बोनट पर रखकर तलवार से काटे केक और पढ़ें
04:58 PM, 29-Oct-2026

Kangra News: केसीसी बैंक के कर्मचारियों की एसीआर प्रक्रिया ऑनलाइन

केसीसी बैंक के कर्मचारियों की एसीआर प्रक्रिया ऑनलाइन और पढ़ें
04:57 PM, 29-Oct-2026

Haridwar News: सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए कराया जाएगा स्वतंत्र ऑडिट

हरिद्वार। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। और पढ़ें
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