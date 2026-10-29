पढ़ें 29 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

04:59 PM, 29-Oct-2026

करवा चौथ 2026: पत्नी के व्रत के दौरान पति न करें ये काम, इन बातों से करें परहेज

करवा चौथ 2026 पर पत्नी व्रत रख रही हैं, तो पति भी इन 4 बातों का ध्यान रखें। जानें करवा चौथ पर पतियों को कौन-सी गलतियों से बचना चाहिए और पत्नी का साथ कैसे निभाएं।