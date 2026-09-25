महाराष्ट्र: मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन के बीच हादसा, गणेश पंडाल के पास अचानक बेहोश हुए बुजुर्ग; मौत

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एम्स नागपुर में डॉक्टरों का प्रदर्शन, ‘वीआईपी कल्चर’ खत्म करने की मांग विज्ञापन

एम्स नागपुर में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर हमले के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने ‘वीआईपी कल्चर बंद करो’, ‘सुरक्षा नहीं तो ड्यूटी नहीं’ और ‘डॉक्टरों पर हिंसा बंद करो’ जैसे पोस्टर दिखाए। मंगलवार को इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद चार लोगों ने आईसीयू में डॉक्टर के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। मामले में चार आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। डॉक्टरों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और अस्पताल में ‘कोई विशेष सुविधा नहीं’ की नीति लागू करने की मांग की।

लालबागचा राजा पंडाल के पास 68 वर्षीय व्यक्ति की मौत, इलाके में दूसरी घटना



मुंबई के लालबागचा राजा गणेश पंडाल के पास गुरुवार रात 68 वर्षीय विजय अनेकर अचानक बेहोश हो गए। उन्हें परेल के ग्लोबल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक, गणेश उत्सव के दौरान लालबाग इलाके में यह दूसरी मौत है। इससे पहले 17 सितंबर को पुणे निवासी 25 वर्षीय जयदीप मेघराज नेमाडे की भी गणेश पंडाल में मेडिकल इमरजेंसी के बाद मौत हो गई थी।

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ठाणे में ड्यूटी के दौरान पुलिस सब-इंस्पेक्टर की मौत

महाराष्ट्र के ठाणे में कार्रवाई के दौरान पुलिस सब-इंस्पेक्टर किसान के. भोईर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, गुरुवार रात स्थानीय लोगों की शिकायत पर टीम वागले एस्टेट में देर रात खुली दुकान बंद कराने पहुंची थी। वहां हिस्ट्रीशीटर राजू वाल्मीकि शराब पीता मिला। पुलिस ने उसे हटाने की कोशिश की तो उसने कथित तौर पर भोईर को जोर से धक्का दे दिया। इससे वे पुलिस वैन के अंदर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने साथियों के साथ आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। आरोपी को पकड़ने के कुछ देर बाद भोईर मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।

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