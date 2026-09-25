महाराष्ट्र: मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन के बीच हादसा, गणेश पंडाल के पास अचानक बेहोश हुए बुजुर्ग; मौत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 25 Sep 2026 12:04 PM IST
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एम्स नागपुर में डॉक्टरों का प्रदर्शन, ‘वीआईपी कल्चर’ खत्म करने की मांग
एम्स नागपुर में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर हमले के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने ‘वीआईपी कल्चर बंद करो’, ‘सुरक्षा नहीं तो ड्यूटी नहीं’ और ‘डॉक्टरों पर हिंसा बंद करो’ जैसे पोस्टर दिखाए। मंगलवार को इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद चार लोगों ने आईसीयू में डॉक्टर के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। मामले में चार आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। डॉक्टरों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और अस्पताल में ‘कोई विशेष सुविधा नहीं’ की नीति लागू करने की मांग की।
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एम्स नागपुर में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर हमले के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने ‘वीआईपी कल्चर बंद करो’, ‘सुरक्षा नहीं तो ड्यूटी नहीं’ और ‘डॉक्टरों पर हिंसा बंद करो’ जैसे पोस्टर दिखाए। मंगलवार को इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद चार लोगों ने आईसीयू में डॉक्टर के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। मामले में चार आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। डॉक्टरों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और अस्पताल में ‘कोई विशेष सुविधा नहीं’ की नीति लागू करने की मांग की।
लालबागचा राजा पंडाल के पास 68 वर्षीय व्यक्ति की मौत, इलाके में दूसरी घटना
मुंबई के लालबागचा राजा गणेश पंडाल के पास गुरुवार रात 68 वर्षीय विजय अनेकर अचानक बेहोश हो गए। उन्हें परेल के ग्लोबल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक, गणेश उत्सव के दौरान लालबाग इलाके में यह दूसरी मौत है। इससे पहले 17 सितंबर को पुणे निवासी 25 वर्षीय जयदीप मेघराज नेमाडे की भी गणेश पंडाल में मेडिकल इमरजेंसी के बाद मौत हो गई थी।
मुंबई के लालबागचा राजा गणेश पंडाल के पास गुरुवार रात 68 वर्षीय विजय अनेकर अचानक बेहोश हो गए। उन्हें परेल के ग्लोबल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक, गणेश उत्सव के दौरान लालबाग इलाके में यह दूसरी मौत है। इससे पहले 17 सितंबर को पुणे निवासी 25 वर्षीय जयदीप मेघराज नेमाडे की भी गणेश पंडाल में मेडिकल इमरजेंसी के बाद मौत हो गई थी।
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ठाणे में ड्यूटी के दौरान पुलिस सब-इंस्पेक्टर की मौत
महाराष्ट्र के ठाणे में कार्रवाई के दौरान पुलिस सब-इंस्पेक्टर किसान के. भोईर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, गुरुवार रात स्थानीय लोगों की शिकायत पर टीम वागले एस्टेट में देर रात खुली दुकान बंद कराने पहुंची थी। वहां हिस्ट्रीशीटर राजू वाल्मीकि शराब पीता मिला। पुलिस ने उसे हटाने की कोशिश की तो उसने कथित तौर पर भोईर को जोर से धक्का दे दिया। इससे वे पुलिस वैन के अंदर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने साथियों के साथ आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। आरोपी को पकड़ने के कुछ देर बाद भोईर मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।
महाराष्ट्र के ठाणे में कार्रवाई के दौरान पुलिस सब-इंस्पेक्टर किसान के. भोईर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, गुरुवार रात स्थानीय लोगों की शिकायत पर टीम वागले एस्टेट में देर रात खुली दुकान बंद कराने पहुंची थी। वहां हिस्ट्रीशीटर राजू वाल्मीकि शराब पीता मिला। पुलिस ने उसे हटाने की कोशिश की तो उसने कथित तौर पर भोईर को जोर से धक्का दे दिया। इससे वे पुलिस वैन के अंदर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने साथियों के साथ आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। आरोपी को पकड़ने के कुछ देर बाद भोईर मौके पर ही गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।
महाराष्ट्र में सूखे जैसे हालात, अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक
महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण सूखे जैसे हालात बने हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने राहत कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजस्व, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, एमएसईडीसीएल, पशुपालन, जल संसाधन, जल संरक्षण, सहकारिता और भूमि अभिलेख विभागों के अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी राहुल करडिले ने अधिकारियों को सूखे से जुड़े काम, फसल आकलन, किसानों को सहायता और कृषि ऋण पुनर्गठन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक है। बेहद जरूरी स्थिति को छोड़कर जिलाधिकारी की मंजूरी के बिना छुट्टी नहीं मिलेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण सूखे जैसे हालात बने हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने राहत कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजस्व, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, एमएसईडीसीएल, पशुपालन, जल संसाधन, जल संरक्षण, सहकारिता और भूमि अभिलेख विभागों के अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी राहुल करडिले ने अधिकारियों को सूखे से जुड़े काम, फसल आकलन, किसानों को सहायता और कृषि ऋण पुनर्गठन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक है। बेहद जरूरी स्थिति को छोड़कर जिलाधिकारी की मंजूरी के बिना छुट्टी नहीं मिलेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।