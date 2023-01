पढ़ें 13 जनवरी के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज़

12:19 PM, 12-Jan-2023

Makar Sankranti 2023: मकर संक्रांति पर क्यों खाते हैं दही-चूड़ा और खिचड़ी? जानिए धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व

Importance Of Dahi Chura And Khichdi On Makar Sankranti: यूपी-बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन दही-चूड़ा, खिचड़ी, तिल के लड्डू और तिल की गजक खाने का विशेष महत्व है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में दही-चूड़ा बड़े ही चाव से खाया जाता है। और पढ़ें