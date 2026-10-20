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Rajnath Singh at SCO Meeting: Rajnath Singh calls out Pakistan in the presence of Ishaq Dar
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SCO बैठक में आतंकवाद पर भड़के राजनाथ सिंह, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी थे मौजूद
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Tue, 20 Oct 2026 03:31 PM IST
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ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। आतंकियों को आर्थिक मदद देने और पनाह देने वालों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई जरूरी है। खास बात ये रही कि जब राजनाथ सिंह आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार भी बैठक में मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इसके पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। आखिर SCO के मंच से भारत ने क्या संदेश दिया?
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