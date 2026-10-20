सीजेपी नेताओं की हिरासत बढ़ने पर भड़कीं ममता बनर्जी: की तुरंत रिहाई की मांग, बोलीं- यह राज्य-प्रायोजित आतंकवाद

I can understand the desperate motive to extend the custody of Ashutosh and Saurav. This is a dangerous virus being used on a daily basis to attack democracy. Stop torturing the boys and girls of Gen Z. Those in power today, will not be in power tomorrow. From Kolkata to Delhi to Mumbai - throughout the country, atrocities have reached unprecedented levels. When our forefathers stood up to colonial rulers, they too had to face atrocities and yet they fought with conviction and valor. Let me say it clearly: this is state-sponsored terrorism. These are police-sponsored atrocities. These cannot sustain for long. When people with conviction keep standing up strongly for the cause, to Save India, to Save Democracy- only then will these arrogant and blindfolded politicians in government open their eyes. By that time the people would have won, and the murderers of democracy will be finished. If you believe in democracy, release Ashutosh and Saurav immediately.

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