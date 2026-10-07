इंडिया गुट का धरना LIVE: जंतर-मंतर जा रही बस की छत पर चढ़े कांग्रेसी सांसद; राहुल ने सीईसी पर साधा निशाना

04:51 PM, 07-Oct-2026 हिरासत में लिए गए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, "इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना अपराध बन गया है। जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, हम सड़कों पर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।"

#WATCH | Delhi Congress president Devender Yadav says, "It has become a crime in this country to protest peacefully. We will continue to protest on the streets until Gyanesh Kumar resigns..." https://t.co/MdUrTRpmLn — ANI (@ANI) October 7, 2026

04:47 PM, 07-Oct-2026 जंतर-मंतर जा रही बस की छत पर चढ़े कांग्रेस सांसद कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद जंतर-मंतर की ओर जाने की कोशिश कर रही बस के ऊपर चढ़ गए। बस में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता समेत इंडिया गठबंधन के सांसद मौजूद हैं।

#WATCH | Delhi: Congress MPs Amarinder Singh Raja Warring, Deepender Singh Hooda, Imran Pratapgarhi and Imran Masood climb atop the bus that is trying to head towards Jantar Mantar. INDIA bloc MPs, including Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge and Lok Sabha LoP, are on the bus. https://t.co/Bw9kfrvQAl — ANI (@ANI) October 7, 2026 कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद जंतर-मंतर की ओर जाने की कोशिश कर रही बस के ऊपर चढ़ गए। बस में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता समेत इंडिया गठबंधन के सांसद मौजूद हैं।

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04:28 PM, 07-Oct-2026 कांग्रेस के नेताओं ने जंतर-मंतर पर किया प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के कार्यकर्ताओं का जंतर-मंतर पर धरना शुरू कर दिया है।

#WATCH | Delhi: Visuals from Jantar Mantar where Delhi Congress president Devender Yadav and other INDIA bloc workers and leaders protest over CEC matter. https://t.co/QdAVtkjUQh — ANI (@ANI) October 7, 2026 मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के कार्यकर्ताओं का जंतर-मंतर पर धरना शुरू कर दिया है।

04:27 PM, 07-Oct-2026 टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन बोले- हम सभी एकजुट हैं टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, "हम सभी यहां एक साथ हैं, हम सभी एकजुट हैं और हम सभी बिना किसी अहंकार के यहां मौजूद हैं। हम इन लोगों के खिलाफ तब तक लड़ेंगे, जब तक वे सत्ता से बाहर नहीं हो जाते।" उन्होंने यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के मुद्दे पर बुलाई गई विपक्षी सांसदों की बैठक के बाद दिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, "हम सभी यहां एक साथ हैं, हम सभी एकजुट हैं और हम सभी बिना किसी अहंकार के यहां मौजूद हैं। हम इन लोगों के खिलाफ तब तक लड़ेंगे, जब तक वे सत्ता से बाहर नहीं हो जाते।" उन्होंने यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के मुद्दे पर बुलाई गई विपक्षी सांसदों की बैठक के बाद दिया।

04:24 PM, 07-Oct-2026 कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल, पूछा- हमें क्यों रोका जा रहा? इंडिया गठबंधन के सांसदों को लेकर जा रही बस के जंतर-मंतर की ओर बढ़ने के दौरान कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, "हम एक निजी बस से यात्रा कर रहे हैं। बस के पास जरूरी परमिट है। ड्राइवर के पास लाइसेंस है। हम बस में यात्री हैं। क्या इस देश के नागरिकों को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अधिकार नहीं है? क्या हमें सरकार को यह बताना जरूरी है कि हम कहां जा रहे हैं? क्या निजी तौर पर यात्रा करने के लिए हमें सरकार से परमिट लेना होगा? हम निजी यात्रा पर जा रहे हैं। सरकार को इससे क्या परेशानी है? हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम जरूरी परमिट वाली बस में और लाइसेंसधारी ड्राइवर के साथ शांतिपूर्वक यात्रा कर रहे हैं। तो हम क्या अवैध कर रहे हैं? हमें क्यों रोका जा रहा है?" इंडिया गठबंधन के सांसदों को लेकर जा रही बस के जंतर-मंतर की ओर बढ़ने के दौरान कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, "हम एक निजी बस से यात्रा कर रहे हैं। बस के पास जरूरी परमिट है। ड्राइवर के पास लाइसेंस है। हम बस में यात्री हैं। क्या इस देश के नागरिकों को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अधिकार नहीं है? क्या हमें सरकार को यह बताना जरूरी है कि हम कहां जा रहे हैं? क्या निजी तौर पर यात्रा करने के लिए हमें सरकार से परमिट लेना होगा? हम निजी यात्रा पर जा रहे हैं। सरकार को इससे क्या परेशानी है? हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम जरूरी परमिट वाली बस में और लाइसेंसधारी ड्राइवर के साथ शांतिपूर्वक यात्रा कर रहे हैं। तो हम क्या अवैध कर रहे हैं? हमें क्यों रोका जा रहा है?"

04:23 PM, 07-Oct-2026 कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बोली- ज्ञानेश कुमार हैं अवैध सीईसी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "जब हम कल चुनाव आयुक्त से मिलने गए, तो उन्होंने हमसे मुलाकात नहीं की। दिल्ली पुलिस ने हमसे कहा कि हम यहां प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसलिए अब हम जंतर-मंतर जाएंगे और वहां प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। दिल्ली पुलिस बाधा क्यों बन रही है? हमें क्यों रोका जा रहा है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किस बात का डर है? देश ने उनकी चोरी पकड़ ली है। उन्होंने 'वोट चोरी' की है। ज्ञानेश कुमार अवैध चुनाव आयुक्त हैं। नरेंद्र मोदी अवैध प्रधानमंत्री हैं। वे यह बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम यही बात जनता को बताना चाहते हैं।"

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04:18 PM, 07-Oct-2026 जंतर-मंतर के पास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात दिल्ली के जंतर-मंतर पर इंडिया गुट के सांसदों के संभावित प्रदर्शन के मद्देनजर धरना स्थल पर भारी संख्या में सुरक्षा बन तैनात किए गए हैं। दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से विपक्षी सांसदों के लिए लंच बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कई विपक्षी सांसद बसों के जरिए जंतर-मंतर की ओर रवाना हुए हैं।

#WATCH | Delhi: Heavy security deployed near Jantar Mantar as INDIA bloc MPs are scheduled to move towards the protest site here. Earlier this afternoon, the INDIA bloc MPs attended a meeting called by Congress president and LoP Rajya Sabha Mallikarjun Kharge on the CEC matter https://t.co/nhWT4dZO4b — ANI (@ANI) October 7, 2026 दिल्ली के जंतर-मंतर पर इंडिया गुट के सांसदों के संभावित प्रदर्शन के मद्देनजर धरना स्थल पर भारी संख्या में सुरक्षा बन तैनात किए गए हैं। दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से विपक्षी सांसदों के लिए लंच बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कई विपक्षी सांसद बसों के जरिए जंतर-मंतर की ओर रवाना हुए हैं।

04:03 PM, 07-Oct-2026 जंतर-मंतर की ओर रवाना हुए विपक्षी सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी सांसद बस में बैठकर जंतर-मंतर की ओर रवाना हुए हैं।

#WATCH | Delhi: A bus carrying Congress chief-Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra and other Opposition MPs moves towards Jantar Mantar after Opposition MPs' meeting called by Congress president and LoP Rajya Sabha Mallikarjun Kharge on the CEC matter — ANI (@ANI) October 7, 2026

राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी सांसद बस में बैठकर जंतर-मंतर की ओर रवाना हुए हैं।

03:50 PM, 07-Oct-2026 राहुल गांधी ने मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को दी चेतावनी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खरगे के लंच बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, ''विपक्ष कल मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहता था। सीईसी हमसे नहीं मिले। दिल्ली पुलिस ने हमें सीईसी से मिलने से रोका। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप यहां प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल है, आज हम वहां जाकर प्रदर्शन करेंगे।''

#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Members of Parliament wanted to meet the Election Commissioners yesterday, specifically, the three Election Commissioners. They refused to meet us. The Delhi Police stopped us and stated that we could not protest there. Today, we intend to go to the designated protest site—Jantar Mantar—sit there, and declare to the nation that, for us, Mr. Gyanesh Kumar is not a legitimate Election Commissioner of this country. Modi ji, Amit Shah ji, Mohan Bhagwat, and Gyanesh Kumar have destroyed the country's democracy; as I said yesterday, those responsible for this are traitors, and we will take action against them. I am telling you right now: Gyanesh Kumar will have to resign" — ANI (@ANI) October 7, 2026

राहुल गांधी ने आगे कहा, ''हमारे लिए ज्ञानेश कुमार देश के वैध सीईसी नहीं हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, ज्ञानेश ने देश का लोकतंत्र खत्म किया है। ये जो देशविरोधी है, हम इन पर कार्रवाई करेंगे। ज्ञानेश कमार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जब तक मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं एफआईआर से डरता नहीं हूं। मेरे ऊपर 45 एफआईआर हैं, चाहता हूं कि 100 हो जाएं। हम जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।'' लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खरगे के लंच बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, ''विपक्ष कल मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहता था। सीईसी हमसे नहीं मिले। दिल्ली पुलिस ने हमें सीईसी से मिलने से रोका। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप यहां प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल है, आज हम वहां जाकर प्रदर्शन करेंगे।''राहुल गांधी ने आगे कहा, ''हमारे लिए ज्ञानेश कुमार देश के वैध सीईसी नहीं हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, ज्ञानेश ने देश का लोकतंत्र खत्म किया है। ये जो देशविरोधी है, हम इन पर कार्रवाई करेंगे। ज्ञानेश कमार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जब तक मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं एफआईआर से डरता नहीं हूं। मेरे ऊपर 45 एफआईआर हैं, चाहता हूं कि 100 हो जाएं। हम जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।''