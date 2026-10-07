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इंडिया गुट का धरना LIVE: जंतर-मंतर जा रही बस की छत पर चढ़े कांग्रेसी सांसद; राहुल ने सीईसी पर साधा निशाना

Wed, 07 Oct 2026 04:52 PM IST
देवेश त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Wed, 07 Oct 2026 04:52 PM IST
खास बातें

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को राजधानी में विपक्षी सांसदों के साथ दोपहर 1 बजे लंच बैठक की। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई सांसद मौजूद रहे। इस बैठक में सांसद सीईसी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात का समय मांगने वाली चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। यह बैठक छह अक्तूबर को चुनाव आयोग की ओर निकाले गए विपक्षी मार्च और प्रदर्शन के अगले दिन हुई। वहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व में अब विपक्ष के सांसद जंतर-मंतर पर धरना देने जा रहे हैं। इस घटना से जुड़ी जानकारी के लिए पढ़ें अमर उजाला की यह लाइव अपडेट्स...

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जंतर-मंतर पर इंडिया गुट का धरना - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

लाइव अपडेट

04:51 PM, 07-Oct-2026

हिरासत में लिए गए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, "इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना अपराध बन गया है। जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, हम सड़कों पर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।"

04:47 PM, 07-Oct-2026

जंतर-मंतर जा रही बस की छत पर चढ़े कांग्रेस सांसद

कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद जंतर-मंतर की ओर जाने की कोशिश कर रही बस के ऊपर चढ़ गए। बस में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता समेत इंडिया गठबंधन के सांसद मौजूद हैं।
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04:28 PM, 07-Oct-2026

कांग्रेस के नेताओं ने जंतर-मंतर पर किया प्रदर्शन

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के कार्यकर्ताओं का जंतर-मंतर पर धरना शुरू कर दिया है।
04:27 PM, 07-Oct-2026

टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन बोले- हम सभी एकजुट हैं

टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, "हम सभी यहां एक साथ हैं, हम सभी एकजुट हैं और हम सभी बिना किसी अहंकार के यहां मौजूद हैं। हम इन लोगों के खिलाफ तब तक लड़ेंगे, जब तक वे सत्ता से बाहर नहीं हो जाते।" उन्होंने यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के मुद्दे पर बुलाई गई विपक्षी सांसदों की बैठक के बाद दिया।
04:24 PM, 07-Oct-2026

कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल, पूछा- हमें क्यों रोका जा रहा?

इंडिया गठबंधन के सांसदों को लेकर जा रही बस के जंतर-मंतर की ओर बढ़ने के दौरान कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, "हम एक निजी बस से यात्रा कर रहे हैं। बस के पास जरूरी परमिट है। ड्राइवर के पास लाइसेंस है। हम बस में यात्री हैं। क्या इस देश के नागरिकों को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अधिकार नहीं है? क्या हमें सरकार को यह बताना जरूरी है कि हम कहां जा रहे हैं? क्या निजी तौर पर यात्रा करने के लिए हमें सरकार से परमिट लेना होगा? हम निजी यात्रा पर जा रहे हैं। सरकार को इससे क्या परेशानी है? हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम जरूरी परमिट वाली बस में और लाइसेंसधारी ड्राइवर के साथ शांतिपूर्वक यात्रा कर रहे हैं। तो हम क्या अवैध कर रहे हैं? हमें क्यों रोका जा रहा है?" 
04:23 PM, 07-Oct-2026

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बोली- ज्ञानेश कुमार हैं अवैध सीईसी

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, "जब हम कल चुनाव आयुक्त से मिलने गए, तो उन्होंने हमसे मुलाकात नहीं की। दिल्ली पुलिस ने हमसे कहा कि हम यहां प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसलिए अब हम जंतर-मंतर जाएंगे और वहां प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं, हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। दिल्ली पुलिस बाधा क्यों बन रही है? हमें क्यों रोका जा रहा है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किस बात का डर है? देश ने उनकी चोरी पकड़ ली है। उन्होंने 'वोट चोरी' की है। ज्ञानेश कुमार अवैध चुनाव आयुक्त हैं। नरेंद्र मोदी अवैध प्रधानमंत्री हैं। वे यह बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम यही बात जनता को बताना चाहते हैं।"

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04:18 PM, 07-Oct-2026

जंतर-मंतर के पास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात

दिल्ली के जंतर-मंतर पर इंडिया गुट के सांसदों के संभावित प्रदर्शन के मद्देनजर धरना स्थल पर भारी संख्या में सुरक्षा बन तैनात किए गए हैं। दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से विपक्षी सांसदों के लिए लंच बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कई विपक्षी सांसद बसों के जरिए जंतर-मंतर की ओर रवाना हुए हैं।
04:03 PM, 07-Oct-2026

जंतर-मंतर की ओर रवाना हुए विपक्षी सांसद

राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी सांसद बस में बैठकर जंतर-मंतर की ओर रवाना हुए हैं। 

 
03:50 PM, 07-Oct-2026

राहुल गांधी ने मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को दी चेतावनी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खरगे के लंच बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, ''विपक्ष कल मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहता था। सीईसी हमसे नहीं मिले। दिल्ली पुलिस ने हमें सीईसी से मिलने से रोका। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप यहां प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल है, आज हम वहां जाकर प्रदर्शन करेंगे।'' 

राहुल गांधी ने आगे कहा, ''हमारे लिए ज्ञानेश कुमार देश के वैध सीईसी नहीं हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, ज्ञानेश ने देश का लोकतंत्र खत्म किया है। ये जो देशविरोधी है, हम इन पर कार्रवाई करेंगे। ज्ञानेश कमार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जब तक मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं एफआईआर से डरता नहीं हूं। मेरे ऊपर 45 एफआईआर हैं, चाहता हूं कि 100 हो जाएं। हम जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं।''
03:42 PM, 07-Oct-2026

इंडिया गुट का धरना LIVE: जंतर-मंतर जा रही बस की छत पर चढ़े कांग्रेसी सांसद; राहुल ने सीईसी पर साधा निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को राजधानी में विपक्षी सांसदों के साथ दोपहर 1 बजे लंच बैठक की। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई सांसद मौजूद रहे। इस बैठक में सांसद सीईसी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात का समय मांगने वाली चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। यह बैठक छह अक्तूबर को चुनाव आयोग की ओर निकाले गए विपक्षी मार्च और प्रदर्शन के अगले दिन हुई। वहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व में अब विपक्ष के सांसद जंतर-मंतर पर धरना देने जा रहे हैं। इस घटना से जुड़ी जानकारी के लिए पढ़ें अमर उजाला की यह लाइव अपडेट्स...
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