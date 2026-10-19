Tiger Shroff Firing Case Live: कोटा से पकड़े गए तीन संदिग्ध, सीएम फडणवीस बोले- किसी को बख्शेंगे नहीं

11:33 AM, 19-Oct-2026 कोटा से पकड़े गए तीन संदिग्ध कोटा पुलिस ने मामले में तीन संदिग्धों को पकड़ा है। तीनों से सवाल-जवाब किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इनमें से दो उस हमले में शामिल थे, जो रविवार शाम टाइगर पर किया गया। कोटा पुलिस ने मामले में तीन संदिग्धों को पकड़ा है। तीनों से सवाल-जवाब किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इनमें से दो उस हमले में शामिल थे, जो रविवार शाम टाइगर पर किया गया।

10:54 AM, 19-Oct-2026 शत्रुघ्न सिन्हा ने जताई चिंता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने पोस्ट करते हुए लिखा, 'क्या हो रहा है???? कल सबसे चौंकाने वाली और चिंताजनक घटना हुई। सबसे पसंदीदा स्टार टाइगर श्रॉफ, जो एक योग्य पिता के योग्य बेटे हैं, उनको निशाना बनाया गया, धमकियां दी गईं और उन पर फायरिंग की गई। टाइगर खुशकिस्मत थे कि उन्हें गोली नहीं लगी, लेकिन उनके बेचारे ड्राइवर को बुरी तरह चोट आई। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस गंभीर मामले को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। जय हिंद।' टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने पोस्ट करते हुए लिखा, 'क्या हो रहा है???? कल सबसे चौंकाने वाली और चिंताजनक घटना हुई। सबसे पसंदीदा स्टार टाइगर श्रॉफ, जो एक योग्य पिता के योग्य बेटे हैं, उनको निशाना बनाया गया, धमकियां दी गईं और उन पर फायरिंग की गई। टाइगर खुशकिस्मत थे कि उन्हें गोली नहीं लगी, लेकिन उनके बेचारे ड्राइवर को बुरी तरह चोट आई। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस गंभीर मामले को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। जय हिंद।'

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10:13 AM, 19-Oct-2026 सीएम ने टाइगर को दिया आश्वासन फायरिंग मामले पर बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा- मैंने टाइगर को आश्वासन दिया है कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम मामले से जुड़े हर गुनहगार को पकड़कर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे।

#WATCH | Nagpur: Regarding the firing on Bollywood actor Tiger Shroff, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "I have assured Tiger Shroff that he need not worry. We will track down those responsible for this, and we will ensure complete safety; that is what we told him." https://t.co/aTZlVrS1zH — ANI (@ANI) October 19, 2026 फायरिंग मामले पर बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा- मैंने टाइगर को आश्वासन दिया है कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम मामले से जुड़े हर गुनहगार को पकड़कर उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे।

10:07 AM, 19-Oct-2026 सामने आया एक और चश्मदीद का बयान मामले में एक और चश्मदीद शाहरुख शेख का बयान सामने आया है। उसका कहना है, 'हमलावर कार से आए। फायरिंग की और फिर बाइक से नेहरू नगर की तरफ भाग गए।'

VIDEO | Mumbai, Maharashtra: "Two men got out of a car, fired four shots and fled towards Nehru Nagar in a vehicle," says eyewitness Shahrukh Sheikh, recounting the firing incident involving actor Tiger Shroff. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/0X8ngQtEOo — Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2026 मामले में एक और चश्मदीद शाहरुख शेख का बयान सामने आया है। उसका कहना है, 'हमलावर कार से आए। फायरिंग की और फिर बाइक से नेहरू नगर की तरफ भाग गए।'

10:01 AM, 19-Oct-2026 बरामद की गई हमले में इस्तेमाल हुई बाइक टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में वारदात में इस्तेमाल की गई पल्सर बाइक पुलिस ने अंधेरी रेलवे स्टेशन से बरामद कर ली है। इसी बाइक पर सवार होकर हमलावर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। अब पुलिस बाइक के मालिकों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक, इस बाइक को अब तक तीन बार बेचा जा चुका है।

पुलिस ने सबसे पहले जोगेश्वरी इलाके में रहने वाले बाइक के पूर्व मालिक से पूछताछ की।

उसने बताया कि उसने बाइक किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी थी।

इसके बाद पुलिस ने दूसरे मालिक से पूछताछ की, तो उसने भी बाइक किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की बात कही।

वहीं, तीसरे मालिक ने पुलिस को बताया कि उसने यह बाइक शूटरों को बेची थी, लेकिन बाइक के कागजात पर नाम ट्रांसफर नहीं हुआ था।

इसी वजह से अब शूटरों के बारे में जानकारी जुटाने में पुलिस को परेशानी हो रही है। जांच के जरिए हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

09:58 AM, 19-Oct-2026 हमलावरों ने 45 मिनट तक किया इंतजार सूत्रों के अनुसार, दोनों हमलावरों ने 45 मिनट तक खड़े रहकर टाइगर का इंतजार किया।

टाइगर पर हमला करने के लिए देसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था।

7 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से 5 कार पर हिट और 2 मिस हुए।

वहीं दूसरे शूटर का पिस्टल जाम हुआ, इसलिए टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए।

हमला करने के बाद बाइक अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर विरार दिशा में भाग गए।

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09:54 AM, 19-Oct-2026 सामने आई हमलावरों की पहली तस्वीर वहीं सोशल मीडिया पर दो अज्ञात हमलावरों की तस्वीर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि इन दोनों ने ही टाइगर की कार पर गोलीबारी की थी।

09:53 AM, 19-Oct-2026 पुलिस ने दर्ज किया मामला दूसरी तरफ फायरिंग मामले में मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 109 (1), 3(5) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी तरफ फायरिंग मामले में मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 109 (1), 3(5) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।