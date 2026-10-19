टाइगर पर फायरिंग: 'फील्ड से निकलते ही लड़के ने चलाई गोलियां'; शाम 7 बजे तक मैच का जिक्र कर क्या बोलीं चश्मदीद?

एएनआई से बात करते हुए चश्मदीद महिला ने कहा, 'मेरा नाम सलमा शेख है और मैं ब्लॉग बनाती हूं। इसके लिए मैं पूरे मुंबई में घूमकर कंटेंट शूट करती हूं। रविवार का मेरा एक तय रूटीन है... पहले मैं अमिताभ, फिर टाइगर और उसके बाद अभिषेक को शूट करती हूं। आज जैसे ही फुटबॉल मैच खत्म हुआ, सब लोग शूटिंग करने लगे। मैंने टाइगर को आवाज दी, लेकिन वह कार में बैठे और चले गए।'महिला ने आगे कहा, 'जैसे ही वे मुख्य सड़क पर पहुंचे, एक लड़के ने गोली चलानी शुरू कर दी। पहले तो सबको लगा कि शायद दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन फिर कार रुकी और टाइगर तो तब तक नीचे लेट गए थे। उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। हालांकि, उनके ड्राइवर को गोली लग गई।एक गोली उनकी कोहनी में लगी और दूसरी उनकी हथेली के आर-पार हो गई। वे तुरंत पुलिस स्टेशन गए और वहां से नानावटी अस्पताल आ गए। उनके परिवार के बाकी लोग तो चले गए हैं। ड्राइवर, जो कि मरीज हैं अभी भी अंदर ही हैं। टाइगर का खेल आमतौर पर 7 बजे खत्म हो जाता है और 7:05 तक वे बाहर आ जाते हैं। फिर अपने घर के लिए निकल जाते हैं।'