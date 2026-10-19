टाइगर श्रॉफ: हमले के बाद सामने आई अभिनेता की पहली तस्वीर, हाथ पर बंधा कच्चा प्लास्टर; शरीर पर खरोंच के निशान

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विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग हुई। इस घटना में वह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक्टर जब फुटबॉल क्लब से निकल रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। अब इस घटना के बाद अभिनेता की पहली तस्वीर सामने आई है, जब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक्टर से मिलने उनके घर पहुंचे और उनका हालचाल जाना।

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सामने आई टाइगर की पहली तस्वीर

सोशल मीडिया पर एकनाथ शिंदे और टाइगर श्रॉफ की मुलाकात के कई वीडियो और फोटो सामने आए हैं। तस्वीर में अभिनेता के कंधे और छाती पर पट्टियां बंधी नजर आ रही हैं। साथ ही उनके शरीर पर खरोंच के निशान और हाथ पर कच्चा प्लास्टर भी बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। हमले के बाद अभिनेता के घर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है।

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टाइगर से मिलने पहुंचीं दिशा पाटनी

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की खबर सामने आने के बाद अभिनेत्री दिशा पाटनी भी अभिनेता के घर उनसे मिलने पहुंचीं। सोशल मीडिया पर दिशा के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। बता दें कि दिशा और टाइगर लंबे समय से करीबी दोस्ती रही है। दोनों ने साथ में कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया और उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी अक्सर चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि, दोनों ने कभी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को कन्फर्म नहीं किया।

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