Raju Srivastav Health LIVE: कैसी है राजू श्रीवास्तव की हालत, कॉमेडियन के परिवारवालों ने क्या कहा? जानिए यहां

11:49 AM, 19-Aug-2022

वहीं विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर लिखा, भारत के बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन और भाई राजू श्रीवास्तव के लिए मेरी प्रार्थना। वापस आओ, इस दुनिया में एक मुस्कान वापस लाओ।

My prayers for India’s finest stand up comedian and brother #RajuSrivastav.



Come back, bring a smile back to this world.