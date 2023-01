{"_id":"63cf78e3fe979617b92efb1b","slug":"ind-vs-nz-live-cricket-score-india-vs-new-zealand-3rd-odi-2023-match-at-indore-holkar-cricket-stadium-news-2023-01-24","type":"live","status":"publish","title_hn":"IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप करने पर टीम इंडिया की नजर, थोड़ी देर में शुरू होगा मैच","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

Published by: रोहित राज Updated Tue, 24 Jan 2023 11:51 AM IST

11:47 AM, 24-Jan-2023 IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप करने पर टीम इंडिया की नजर, थोड़ी देर में शुरू होगा मैच नमस्कार, अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला थोड़ी देर में खेला जाएगा। दोनों टीमें इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे है। उसकी नजर तीसरे मैच को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर है। भारत ने इससे पहले पिछली सीरीज में श्रीलंका को 3-0 से हराया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला थोड़ी देर में खेला जाएगा। दोनों टीमें इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे है। उसकी नजर तीसरे मैच को जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर है। भारत ने इससे पहले पिछली सीरीज में श्रीलंका को 3-0 से हराया था।

