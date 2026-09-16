भारत बनाम अफगानिस्तान: क्या आलोचनाओं से टूट जाते हैं सैमसन? बोले- मैं मशीन नहीं हूं, थोड़ा असर तो पड़ता ही है

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विज्ञापन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रदर्शन के साथ खिलाड़ियों को बाहरी चर्चाओं और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। संजू सैमसन भी इससे अछूते नहीं हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के बाद भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने माना कि सोशल मीडिया और लोगों की बातों का उन पर असर पड़ता है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि समय के साथ उन्होंने इस तरह के दबाव से निपटना सीख लिया है।

'मैं कोई मशीन या रोबोट नहीं हूं'

मैच के बाद मीडिया से बातचीत में सैमसन ने कहा कि वह बाहरी शोर से खुद को दूर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार सोशल मीडिया की बातें सामने आ ही जाती हैं। उन्होंने माना कि ऐसी चीजें उन्हें परेशान करती हैं। सैमसन ने कहा, 'मैं वाई-फाई बंद करने की कोशिश करता हूं। लेकिन कभी-कभी वाई-फाई चालू हो जाता है और मैं कुछ सोशल मीडिया कमेंट्स देख लेता हूं। कुछ सीनियर खिलाड़ी कुछ कहते हैं और कुछ नहीं। यह बहुत सामान्य बात है। मुझे लगता है कि यह उनकी पसंद है। कभी-कभी यह उनकी सोच पर निर्भर करता है कि वे किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार मुझे थोड़ा बुरा लगता है। मैं कोई मशीन या रोबोट नहीं हूं। थोड़ा असर तो पड़ता ही है। लेकिन फिर आप खुद से बात करने की कोशिश करते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि आप क्या हैं और आपको क्या करना है।'

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'बाहरी शोर से प्रभावित होते हैं क्रिकेटर'

सैमसन ने माना कि भारतीय क्रिकेटरों के लिए बाहरी चर्चाओं से पूरी तरह बच पाना आसान नहीं है। उनके मुताबिक, ऐसे समय में खिलाड़ी को अपनी सोच और तैयारी को लेकर स्पष्ट रहना जरूरी है। उन्होंने कहा, 'हां, भारत में क्रिकेटरों पर बाहरी शोर का असर पड़ता है। लेकिन आपको अपनी सोच को लेकर बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आप कैसे तैयारी करना चाहते हैं? आप कैसे खेलना चाहते हैं? अगर मैंने उन चीजों पर ध्यान दिया होता, तो मैं इस तरह बल्लेबाजी नहीं कर पाता।'

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वैभव को टीम में जगह मिलने पर क्या बोले?

सैमसन पर टीम में अपनी जगह को लेकर भी दबाव रहा है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन कर ओपनिंग स्लॉट के लिए चुनौती पेश की है। सैमसन ने वैभव के प्रदर्शन और टीम प्रबंधन के फैसले को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, 'भारतीय टीम में बने रहना आसान काम नहीं है। देखिए, एक 15 साल के लड़के ने 700-800 रन बनाए हैं। उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उसे किसी न किसी तरह टीम में आना ही था। मैं दो या तीन मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। वह अच्छी फॉर्म में था और उस सीरीज में मैच जीतना चाहता था। लीडरशिप के नजरिए से यह बात पूरी तरह समझ में आती है।'



सैमसन ने आगे कहा, 'जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं भी ऐसी स्थिति से गुजर चुका हूं। एक कप्तान के तौर पर मैंने भी कई मुश्किल फैसले लिए हैं, इसलिए मैं यह बात समझता हूं। यहीं पर बातचीत अहम हो जाती है। इस सीरीज से पहले भी उन्होंने (हेड कोच गौतम गंभीर) मुझसे काफी बात की थी।'