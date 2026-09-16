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हैरी ब्रूक के बल्ले से श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह रन बरसे, उसने इंग्लैंड के मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों को भी प्रभावित किया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्रूक की प्रतिभा की तुलना टीम के महान बल्लेबाजों में शामिल केविन पीटरसन से करते हुए कहा कि पीटरसन की प्रतिभा भी ब्रूक के स्तर तक नहीं पहुंचती। स्टोक्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मुझे तो लगता भी नहीं कि केपी की प्रतिभा हैरी ब्रूक की प्रतिभा के करीब भी पहुंच सकती है।' विज्ञापन



उन्होंने आगे खिलाड़ियों की आलोचना करने की बजाय उनके खेल का आनंद लेने की बात कही। स्टोक्स ने लिखा, 'क्या वाकई इतना मुश्किल है कि हम बस बैठकर इन खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखें और अच्छे दिनों के साथ-साथ खराब दिनों में भी उनका आनंद लें? उन चीजों के लिए उन्हें कोसना बंद करें, जिन्हें करने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उस तरह सोचने के स्तर पर हम हैं ही नहीं।' ब्रूक की तारीफ करते हुए स्टोक्स ने लिखा, 'तुम बिल्कुल अलग स्तर के खिलाड़ी हो, हैरी। तुम्हें खेलते देखना शानदार है।' विज्ञापन



उन्होंने आगे खिलाड़ियों की आलोचना करने की बजाय उनके खेल का आनंद लेने की बात कही। स्टोक्स ने लिखा, 'क्या वाकई इतना मुश्किल है कि हम बस बैठकर इन खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखें और अच्छे दिनों के साथ-साथ खराब दिनों में भी उनका आनंद लें? उन चीजों के लिए उन्हें कोसना बंद करें, जिन्हें करने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उस तरह सोचने के स्तर पर हम हैं ही नहीं।' ब्रूक की तारीफ करते हुए स्टोक्स ने लिखा, 'तुम बिल्कुल अलग स्तर के खिलाड़ी हो, हैरी। तुम्हें खेलते देखना शानदार है।'

फिर स्टोक्स ने पीटरसन को लेकर दी सफाई

स्टोक्स के इस बयान के बाद उन्होंने खुद ही अपनी बात को थोड़ा नरम किया। उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा, 'असल में केपी के साथ थोड़ा कठोर हो गया। दोनों ही असाधारण प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि मेरे मुताबिक ब्रूक बेहतर हैं।' यानी स्टोक्स ने पीटरसन की प्रतिभा को कमतर बताने से खुद को अलग करते हुए साफ किया कि उनकी राय में ब्रूक फिलहाल उनसे बेहतर प्रतिभा हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन किया। ब्रूक का यह प्रदर्शन पीटरसन के सामने ही आया। पीटरसन हाल ही में बतौर मेंटर इंग्लैंड टीम से जुड़े हैं। मैच के वक्त वह ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे।



स्टोक्स के इस बयान के बाद उन्होंने खुद ही अपनी बात को थोड़ा नरम किया। उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा, 'असल में केपी के साथ थोड़ा कठोर हो गया। दोनों ही असाधारण प्रतिभा वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि मेरे मुताबिक ब्रूक बेहतर हैं।' यानी स्टोक्स ने पीटरसन की प्रतिभा को कमतर बताने से खुद को अलग करते हुए साफ किया कि उनकी राय में ब्रूक फिलहाल उनसे बेहतर प्रतिभा हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन किया। ब्रूक का यह प्रदर्शन पीटरसन के सामने ही आया। पीटरसन हाल ही में बतौर मेंटर इंग्लैंड टीम से जुड़े हैं। मैच के वक्त वह ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे।

ब्रूक ने 42 गेंद में जड़ा शतक

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। इंग्लैंड ने 20 ओवर में चार विकेट पर 254 रन बनाए। जोस बटलर ने 44 गेंद में 80 रन की पारी खेली, जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल रहे। इसके बाद ब्रूक ने पारी को और रफ्तार दी। उन्होंने सिर्फ 49 गेंद में नाबाद 114 रन बनाए। उनकी पारी में 10 चौके और छह छक्के शामिल रहे। ब्रूक ने सिर्फ 20 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और 42 गेंद में शतक तक पहुंच गए। यह उनके टी20 करियर का दूसरा शतक रहा। उनकी पारी की बदौलत इंग्लैंड ने श्रीलंका के सामने 255 रन का विशाल लक्ष्य रखा।

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