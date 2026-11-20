02:28 PM, 20-Nov-2026 IND A vs NEP Live Score: लामिछाने की फिरकी से बचना होगा नेपाल की कमान स्टार लेग स्पिनर संदीप लामिछाने के हाथों में है, जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने अपने पिछले सात मुकाबलों में महज 3.85 की इकॉनमी से 19 विकेट झटके हैं। बाएं हाथ के स्पिनर ललित राजबंशी के साथ मिलकर लामिछाने भारतीय बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ले सकते हैं। बल्लेबाजी में नेपाल को सलामी बल्लेबाज कुशल भुर्तेल और अर्जुन कुमल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। हालांकि, अनुभवी तेज गेंदबाज सोमपाल कामी की फिटनेस को लेकर नेपाल खेमे में थोड़ी चिंता जरूर है। नेपाल अपनी पूरी क्षमता के साथ उतर रहा है और उसके पास उलटफेर करने का माद्दा रखता है। नेपाल की कमान स्टार लेग स्पिनर संदीप लामिछाने के हाथों में है, जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने अपने पिछले सात मुकाबलों में महज 3.85 की इकॉनमी से 19 विकेट झटके हैं। बाएं हाथ के स्पिनर ललित राजबंशी के साथ मिलकर लामिछाने भारतीय बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ले सकते हैं। बल्लेबाजी में नेपाल को सलामी बल्लेबाज कुशल भुर्तेल और अर्जुन कुमल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। हालांकि, अनुभवी तेज गेंदबाज सोमपाल कामी की फिटनेस को लेकर नेपाल खेमे में थोड़ी चिंता जरूर है। नेपाल अपनी पूरी क्षमता के साथ उतर रहा है और उसके पास उलटफेर करने का माद्दा रखता है।

02:27 PM, 20-Nov-2026 IND A vs NEP Live Score: भारतीय बल्लेबाजी में आक्रामकता कप्तान तिलक वर्मा और उप-कप्तान रिंकू सिंह की अगुवाई वाली इंडिया-ए की टीम बेहद संतुलित नजर आ रही है। टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं। चोटिल रजत पाटीदार की जगह टीम में शामिल किए गए आयुष बदोनी, तिलक और रिंकू के साथ मिलकर मध्यक्रम को मजबूती देंगे। यह देखने वाली बात होगी कि टीम मैनेजमेंट विकेटकीपर के तौर पर कुमार कुशाग्र और प्रभसिमरन सिंह में किसे तरजीह देता है। हालांकि, प्रभसिमरन के अनुभव को देखते हुए उन्हें मौका मिल सकता है। गेंदबाजी में तेज गेंदबाज हर्षित राणा और बाएं हाथ के पेसर अरशद खान पर शुरुआती विकेट निकालने की जिम्मेदारी होगी। वहीं, स्पिन की जिम्मेदारी हर्ष दुबे या शाहबाज अहमद के हाथों में होगी। सूर्यांश शेडगे पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेल सकते हैं। कप्तान तिलक वर्मा और उप-कप्तान रिंकू सिंह की अगुवाई वाली इंडिया-ए की टीम बेहद संतुलित नजर आ रही है। टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं। चोटिल रजत पाटीदार की जगह टीम में शामिल किए गए आयुष बदोनी, तिलक और रिंकू के साथ मिलकर मध्यक्रम को मजबूती देंगे। यह देखने वाली बात होगी कि टीम मैनेजमेंट विकेटकीपर के तौर पर कुमार कुशाग्र और प्रभसिमरन सिंह में किसे तरजीह देता है। हालांकि, प्रभसिमरन के अनुभव को देखते हुए उन्हें मौका मिल सकता है। गेंदबाजी में तेज गेंदबाज हर्षित राणा और बाएं हाथ के पेसर अरशद खान पर शुरुआती विकेट निकालने की जिम्मेदारी होगी। वहीं, स्पिन की जिम्मेदारी हर्ष दुबे या शाहबाज अहमद के हाथों में होगी। सूर्यांश शेडगे पेस बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेल सकते हैं।

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02:26 PM, 20-Nov-2026 IND A vs NEP Live Score:आज भारत ए की नेपाल से टक्कर एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप-बी मुकाबले में आज यानी शुक्रवार को भारत-ए का सामना नेपाल से होगा। दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला यह 50 ओवर का डे-नाइट मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट में विजयी आगाज करने के इरादे से दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी। भारत को इसके बाद 22 नवंबर को पाकिस्तान-ए से भिड़ना है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी इसे एक मैच प्रैक्टिस के तौर पर लेना चाहेंगे। इसके बाद 24 नवंबर को भारत-ए का सामना यूएई से होगा। एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के ग्रुप-बी मुकाबले में आज यानी शुक्रवार को भारत-ए का सामना नेपाल से होगा। दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला यह 50 ओवर का डे-नाइट मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट में विजयी आगाज करने के इरादे से दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी। भारत को इसके बाद 22 नवंबर को पाकिस्तान-ए से भिड़ना है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी इसे एक मैच प्रैक्टिस के तौर पर लेना चाहेंगे। इसके बाद 24 नवंबर को भारत-ए का सामना यूएई से होगा।