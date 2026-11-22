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विज्ञापन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर विल जैक्स चोट के चलते ऑस्ट्रेलिया के बचे हुए व्हाइट-बॉल दौरे से बाहर हो गए हैं। यानी वह बचे हुए चार टी20 मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ईसीबी ने बताया कि जैक्स की रिप्लेसमेंट का एलान जल्द ही किया जाएगा।

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कैसे चोटिल हुए विल जैक्स

विल जैक्स को यह चोट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न के मैदान पर खेले गए पहले टी20 मैच के 19वें ओवर में लगी थी। जैक्स अपनी ही गेंदबाजी में बॉल को रोकने के प्रयास में बुरी तरह से चोटिल हो गए थे, जिसके चलते उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा था। इंग्लैंड क्रिकेट (ईसीबी) ने जैक्स के ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट-बॉल दौरे से बाहर होने की जानकारी दी।

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ईसीबी ने दी जानकारी

ईसीबी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, जैक्स, आप जल्द ही ठीक होकर लौटें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टी20 मैच में हाथ टूट जाने के कारण, विल जैक्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड पुरुष टीम के बाकी व्हाइट बॉल दौरे से बाहर हो गए हैं। टीम में जैक्स की जगह किसे शामिल किया जाएगा, इस बारे में जानकारी जल्द ही दी जाएगी।

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