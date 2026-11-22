{"_id":"6b02ac7680e44afa4c074ab1","slug":"rachin-ravindra-says-new-zealand-aim-to-bat-through-final-day-to-save-first-test-against-india-2026-11-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आखिरी दिन किस रणनीति के साथ उतरेगा न्यूजीलैंड?: रचिन रवींद्र का खुलासा, बोले- तीनों सत्र खेलने की कोशिश करेंगे","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम आखिरी दिन पूरे 90 ओवर बल्लेबाजी कर मैच ड्रॉ कराने की कोशिश करेगी। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 119 रन बनाए हैं और वह भारत के 720/9 घोषित के स्कोर से 233 रन पीछे है।

विज्ञापन भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की टीम पांचवें और आखिरी दिन मैच बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रवींद्र ने कहा कि उनकी टीम का पूरा ध्यान गेंद-दर-गेंद खेलकर ज्यादा से ज्यादा समय तक बल्लेबाजी करने पर होगा। मेजबान टीम को मैच ड्रॉ कराने के लिए आखिरी दिन भारतीय गेंदबाजों का सामना करना होगा। बेसिन रिजर्व मैदान पर खेले जा रहे मुकाबले के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में दो विकेट पर 119 रन बना लिए थे। हालांकि, टीम अभी भी भारत के पहली पारी में घोषित नौ विकेट पर 720 रन के विशाल स्कोर से 233 रन पीछे है। रचिन रवींद्र 27 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि डेवोन कॉनवे 59 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

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क्या बोले रचिन रवींद्र?

दिन का खेल खत्म होने के बाद रवींद्र ने कहा कि टीम अभी मैच में काफी पीछे है, लेकिन चौथे दिन के आखिरी सत्र में केवल दो विकेट गंवाना सकारात्मक रहा। उन्होंने कहा, 'हम जानते हैं कि अभी हम मुकाबले में काफी पीछे हैं। भारत ने शानदार बल्लेबाजी की और मैदान पर हम पर दबाव बनाया। हमारे लिए अब ज्यादा से ज्यादा समय तक बल्लेबाजी करना अहम है। विकेट अभी तक अच्छा रहा है और उम्मीद है कि हम तीनों सत्र बल्लेबाजी कर सकेंगे।'



रवींद्र ने कहा कि टीम एक बार में एक ही गेंद पर ध्यान देना चाहती है। उन्होंने कहा, 'हम एक समूह के तौर पर गेंद-दर-गेंद खेलने की कोशिश करेंगे। अभी 90 ओवर की बल्लेबाजी बाकी है। हमें उम्मीद है कि हम आज की अच्छी शुरुआत को आगे बढ़ाएंगे, बेहतर स्थिति में पहुंचेंगे और साझेदारी बनाने पर ध्यान देंगे।'

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कॉनवे से बड़ी पारी की उम्मीद

न्यूजीलैंड की मैच बचाने की उम्मीदें काफी हद तक डेवोन कॉनवे पर टिकी हैं। उन्होंने चौथे दिन 137 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 59 रन बनाए। रवींद्र ने कॉनवे की तारीफ करते हुए कहा कि वह बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं डेव के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हूं। वह शानदार खिलाड़ी हैं और लंबे समय तक क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करना जानते हैं। वह इस समय बेहतरीन लय में दिख रहे हैं और गेंदबाजों को अच्छी तरह समझ रहे हैं। उम्मीद है कि वह कल भी इसी तरह बल्लेबाजी जारी रखेंगे।'

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भारतीय गेंदबाजों की रणनीति को बताया चुनौतीपूर्ण

रवींद्र ने भारतीय गेंदबाजों की रणनीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय गेंदबाजों ने लेग साइड में अधिक फील्डर लगाकर और स्टंप पर लगातार गेंदबाजी करके बल्लेबाजों को दबाव में रखा। इस रणनीति का सामना करने के लिए धैर्य और अनुशासन की जरूरत थी।



उन्होंने कहा, 'यह परेशान करने वाला नहीं था, बल्कि एक अलग तरह की चुनौती थी। आमतौर पर हम खुलकर बल्लेबाजी करने के आदी हैं, लेकिन यहां ऐसा करना आसान नहीं था। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार एक अच्छी लाइन पर गेंदबाजी की और हमें चुनौती दी। यह धैर्य की परीक्षा लेने वाली लड़ाई थी।' उन्होंने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को विश्वस्तरीय बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ बल्लेबाजी करते समय एकाग्रता बनाए रखना बेहद जरूरी है।