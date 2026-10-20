बिहार: टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग में बेगूसराय के ऋतिक का नाम, परिवार ने कहा- बेटे को गलत फंसाया जा रहा है

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में बेगूसराय का नाम सामने आने के बाद जांच तेज हो गई है। जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी ऋतिक कुमार महतो उर्फ रोशन का नाम इस मामले में सामने आया है। राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर तीन संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने के बाद मामले में नए सवाल उठने लगे हैं। एक ओर पहचान छिपाने के लिए सिर मुंडवाने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी ओर परिवार पुलिस की तस्वीर में दिख रहे युवक को ऋतिक मानने से इनकार कर रहा है। फिलहाल, ऋतिक की पहचान और फायरिंग की घटना में उसकी कथित भूमिका को लेकर सामने आए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा।

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मिली जानकारी के मुताबिक, मुंबई में फायरिंग की घटना के बाद राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इनमें बेगूसराय का ऋतिक उर्फ रोशन, हरियाणा के सोनीपत का रेहान और एक नाबालिग शामिल बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जनरल कोच से तीनों को पकड़ा गया।

इसके बाद कोटा सिटी पुलिस ने संदिग्धों को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार, मुंबई पुलिस ने उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां मुंबई ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड मिली। जांच एजेंसियां अब संदिग्धों की कथित भूमिका, उनके संपर्कों और घटना के बाद की गतिविधियों की पड़ताल कर रही हैं।

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इस मामले में दावा किया जा रहा है कि फायरिंग की घटना के बाद पहचान छिपाने के लिए ऋतिक ने अपने लंबे बाल कटवाकर सिर मुंडवा लिया था। बताया जा रहा है कि घटना के समय उसके बाल बढ़े हुए थे। हालांकि, सिर मुंडवाने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस दावे के पीछे कौन-सा साक्ष्य है।

दूसरी ओर, ऋतिक के परिजन पुलिस की ओर से जारी तस्वीर में दिखाई दे रहे युवक को अपना बेटा मानने से इनकार कर रहे हैं। वहीं, गांव के कुछ लोग तस्वीर में दिख रहे युवक को ऋतिक बता रहे हैं। इस तरह एक ही तस्वीर को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। अब पुलिस की ओर से आधिकारिक पहचान और जांच के निष्कर्ष अहम होंगे।



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पिपरा गांव में चर्चा, परिवार ने बताया निर्दोष

ऋतिक का नाम सामने आने के बाद बेगूसराय के पिपरा गांव में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उसके पिता का नाम रामू महतो बताया जा रहा है। मीडिया की टीम गांव पहुंची तो शुरुआत में रिश्तेदारों ने मामले पर कुछ भी कहने से परहेज किया। बाद में परिवार ने ऋतिक को निर्दोष बताते हुए उसे फंसाए जाने का आरोप लगाया।

परिजनों के मुताबिक, ऋतिक पिछले दो से तीन महीने से मुंबई में रहकर खाना बनाने का काम कर रहा था। परिवार का कहना है कि बीती रात से उसका मोबाइल फोन बंद है और वे उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। बेटे का फोन बंद होने और गंभीर मामले में नाम सामने आने से परिजन चिंतित हैं। हालांकि, मोबाइल फोन बंद होना अपने आप में किसी व्यक्ति की संलिप्तता या निर्दोषता का प्रमाण नहीं है। मामले की सच्चाई साक्ष्यों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।



लड़की से शादी करना चाहता था ऋतिक, परिवार ने लगाए आरोप

ऋतिक के परिजनों का दावा है कि वह एक लड़की से बातचीत करता था और उससे शादी करना चाहता था। परिवार के मुताबिक, ऋतिक लड़की को ट्रेन में बैठाने के लिए गया था। परिजनों ने लड़की के पिता पर उनके बेटे को फायरिंग के मामले में फंसाने का आरोप लगाया है।

परिवार का कहना है कि ऋतिक का किसी आपराधिक गिरोह से कोई संबंध नहीं है और वह निर्दोष है। हालांकि, परिवार के इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस मामले में दूसरे पक्ष का बयान भी सामने आना बाकी है। पुलिस जांच में यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण होगा कि इस दावे का फायरिंग की घटना से कोई संबंध है या नहीं।



जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई थी फायरिंग

यह मामला मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, रविवार शाम मोटरसाइकिल सवार कम से कम दो हमलावर पहुंचे और टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाने के बाद फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, कार पर पांच से छह गोलियां चलाई गई थीं।

घटना में अभिनेता सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और वहां मौजूद एक राहगीर के घायल होने की जानकारी दी गई है। फायरिंग में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बाद में मुंबई के अंधेरी इलाके में लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसियां फायरिंग के पीछे की वजह, हमलावरों की भूमिका और कथित साजिश से जुड़े तथ्यों का पता लगाने में जुटी हैं।

इस मामले में एक ओर संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है, तो दूसरी ओर परिवार ऋतिक की पहचान और कथित संलिप्तता पर सवाल उठा रहा है। सिर मुंडवाने का दावा, मोबाइल फोन बंद होने की बात और लड़की के पिता पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है।

अब जांच में यह स्पष्ट होना है कि हिरासत में लिए गए युवक की पहचान क्या है और फायरिंग की घटना में उसकी कथित भूमिका कितनी है। फिलहाल, केवल नाम सामने आने या हिरासत में लिए जाने के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मामले में पुलिस की आधिकारिक जानकारी और जांच के निष्कर्षों का इंतजार करना जरूरी है।