बिहार: पटना के गांधी मैदान में रावण वध समारोह, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की भगवान श्रीराम की आरती

पटना के गांधी मैदान में विजयादशमी के अवसर पर आयोजित श्रीरामलीला महोत्सव एवं रावण वध समारोह-2026 में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन और नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे। श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत में आयोजकों ने राज्यपाल सैयद अता हसनैन, नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का स्मृति चिह्न एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीराम और लक्ष्मण के स्वरूप की आरती की। तत्पश्चात बुराई के प्रतीक कुंभकरण, मेघनाद और रावण के पुतलों का बारी-बारी से दहन किया गया। समारोह में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक संजय सरावगी और विधायक संजय कुमार उपस्थित रहे।

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इसके अलावा मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, पटना प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा, पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा, श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष अरुण कुमार, चेयरमैन कमल नोपानी, ट्रस्ट के सदस्य और अन्य गणमान्य लोग भी समारोह में शामिल हुए।