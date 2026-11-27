Winter Gardening Tips: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि पेड़-पौधों को भी ठंड का असर झेलना पड़ता है। खासकर घरों में लगा तुलसी का पौधा सर्दियों में जल्दी मुरझाने या सूखने लगता है। कई बार तुलसी की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, टहनियां सूख जाती हैं और पौधे की बढ़त भी रुक जाती है। ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर तुलसी के पौधे की देखभाल कैसे करें, ताकि वह पूरे सर्दी के मौसम में हरा-भरा बना रहे।

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तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप दें विज्ञापन विज्ञापन

तुलसी का पौधा भारतीय घरों में धार्मिक और पारंपरिक महत्व रखता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इसे अपने आंगन, बालकनी या छत पर लगाना पसंद करते हैं। हालांकि, सर्दियों में इसकी देखभाल के तरीके में थोड़ा बदलाव करना जरूरी होता है। ठंडी हवा, पाला, जरूरत से ज्यादा पानी और धूप की कमी पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान गार्डनिंग टिप्स अपनाकर आप तुलसी को ठंड के मौसम में भी स्वस्थ रख सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 7 आसान तरीके, जिनकी मदद से आपका तुलसी का पौधा सर्दियों में भी हरा-भरा रह सकता है।

सर्दियों में तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप मिलना बेहद जरूरी है। इसे ऐसी जगह रखें जहां रोजाना लगभग 4-6 घंटे धूप मिल सके। धूप की कमी से पत्तियां पीली पड़ सकती हैं और पौधे की बढ़त प्रभावित हो सकती है। हालांकि, बहुत ज्यादा तेज और कठोर धूप से भी बचाएं।

ठंडी हवाओं और पाले से बचाएं

सर्दियों में चलने वाली ठंडी हवाएं और पाला तुलसी के पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए रात के समय गमले को ऐसी जगह रखें जहां सीधी ठंडी हवा न लगे। पाले की आशंका हो तो पौधे को गार्डनिंग कवर या हल्के कपड़े से ढक सकते हैं। दिन में धूप निकलने पर कवर हटा दें।

जरूरत के अनुसार ही पानी डालें

सर्दियों में तुलसी के पौधे को गर्मियों की तुलना में कम पानी की जरूरत पड़ सकती है। रोजाना बिना मिट्टी जांचे पानी डालने से जड़ों में नमी ज्यादा हो सकती है और पौधा खराब हो सकता है। पानी डालने से पहले मिट्टी की ऊपरी परत जांच लें। जब मिट्टी सूखी लगे, तभी जरूरत के अनुसार पानी दें।

गमले में जल निकासी का रखें ध्यान

तुलसी के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए गमले में पानी निकलने की सही व्यवस्था होनी चाहिए। अगर गमले में पानी जमा रहता है, तो जड़ें सड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा ड्रेनेज होल वाले गमले का इस्तेमाल करें और नीचे पानी जमा न होने दें।

सूखी और पीली पत्तियों को हटाते रहें

अगर तुलसी के पौधे में पीली, सूखी या खराब पत्तियां दिखाई दें, तो उन्हें साफ कैंची से हटा दें। इससे पौधे की साफ-सफाई बनी रहती है और नई पत्तियों के विकास के लिए जगह मिलती है। कैंची का इस्तेमाल करने से पहले उसे साफ जरूर करें।

जैविक खाद का सीमित इस्तेमाल करें

तुलसी के पौधे की मिट्टी में समय-समय पर थोड़ी मात्रा में अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद या वर्मीकम्पोस्ट मिला सकते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ध्यान रखें कि सर्दियों में जरूरत से ज्यादा खाद न डालें।

मिट्टी को हल्का और भुरभुरा रखें

तुलसी के पौधे की अच्छी बढ़त के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना जरूरी है। मिट्टी बहुत सख्त हो जाए तो उसकी ऊपरी परत को सावधानी से हल्का ढीला कर सकते हैं। इससे पानी और हवा के आवागमन में मदद मिलती है। ध्यान रखें कि ऐसा करते समय पौधे की जड़ों को नुकसान न पहुंचे।

तुलसी की देखभाल में न करें ये गलतियां

सर्दियों में तुलसी को जरूरत से ज्यादा पानी देना, लगातार छाया में रखना और पाले में खुला छोड़ना जैसी गलतियों से बचें। पौधे की स्थिति और मौसम के अनुसार उसकी देखभाल करें। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सर्दियों में भी तुलसी को स्वस्थ और हरा-भरा बनाए रख सकते हैं।