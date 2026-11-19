How to Clean Woolen Sweaters: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही ज्यादातर लोग अपनी अलमारी से पुराने स्वेटर, जैकेट, कोट और दूसरे गर्म कपड़े निकालने लगते हैं। कई महीनों तक बंद अलमारी या स्टोरेज बॉक्स में रखे रहने के कारण इन कपड़ों में अजीब सी बदबू, धूल, नमी और कभी-कभी फफूंदी भी लग सकती है। ऐसे में बिना जांच किए पुराने गर्म कपड़े पहनना आपकी त्वचा और कपड़ों दोनों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है।

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अक्सर लोग अलमारी से स्वेटर या जैकेट निकालते ही सीधे पहन लेते हैं, जबकि ऐसा करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लंबे समय तक रखे रहने से कपड़ों पर धूल जम सकती है, उनमें नमी रह सकती है और कीड़े भी लग सकते हैं। इसके अलावा ऊनी कपड़ों की सही देखभाल न होने पर उनका रंग और बनावट भी खराब हो सकती है।अगर आपने भी सालभर बाद अपनी अलमारी से स्वेटर और जैकेट निकाले हैं, तो उन्हें पहनने से पहले कुछ आसान काम जरूर कर लें। इससे कपड़े साफ, फ्रेश और पहनने के लिए तैयार हो जाएंगे। आइए जानते हैं ऐसे 7 जरूरी टिप्स, जिनकी मदद से आप अपने पुराने विंटर कपड़ों को नए जैसा बनाए रख सकते हैं।सालभर तक अलमारी में बंद रहने के कारण स्वेटर और जैकेट में सीलन या बासी गंध आ सकती है। इसलिए पहनने से पहले इन्हें कुछ घंटों के लिए हल्की धूप और खुली हवा में रखें। इससे कपड़ों की बासी गंध कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, ऊनी कपड़ों को बहुत तेज धूप में लंबे समय तक न छोड़ें।पुराने स्वेटर और जैकेट पहनने से पहले उनकी सफाई जरूर करें। कपड़ों के लेबल पर दिए गए वॉशिंग निर्देश पढ़ें। ऊनी कपड़ों को माइल्ड डिटर्जेंट से हाथ से धोना बेहतर हो सकता है। वहीं जैकेट को उसके फैब्रिक के अनुसार साफ करें। जिन कपड़ों पर ड्राई क्लीनिंग का निर्देश हो, उन्हें घर पर धोने से बचें।अगर स्वेटर या जैकेट से अजीब गंध आ रही है, तो उसे कुछ समय खुली हवा में रखें। कपड़े धोने के बाद पूरी तरह सुखाना भी जरूरी है। परफ्यूम या डियो सीधे ऊनी कपड़ों पर छिड़कने से बचें, क्योंकि इससे दाग पड़ सकते हैं।लंबे समय तक बंद अलमारी में रखे कपड़ों पर नमी के कारण फफूंदी लग सकती है। इसलिए स्वेटर और जैकेट को पहनने से पहले अच्छी तरह जांच लें। अगर कपड़ों पर सफेद, हरे या काले धब्बे दिखाई दें, तो उन्हें नजरअंदाज न करें। फफूंदी वाले कपड़ों को दूसरे कपड़ों से अलग रखें और उचित तरीके से साफ करवाएं।सालभर तक रखे रहने से कपड़ों के बटन टूट सकते हैं, जिप फंस सकती है और सिलाई खुल सकती है। इसलिए पहनने से पहले स्वेटर और जैकेट की अच्छी तरह जांच करें। जरूरत पड़ने पर बटन लगवाएं, जिप ठीक करवाएं और खुली सिलाई को सिलवा लें। इससे कपड़े पहनने में आरामदायक रहेंगे।पुराने ऊनी कपड़ों पर छोटे-छोटे रोएं और लिंट जमा हो जाते हैं, जिससे उनका लुक खराब दिखाई देता है। इन्हें हटाने के लिए लिंट रोलर या फैब्रिक कॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वेटर को जोर से खींचने या कैंची से रोएं काटने से बचें, क्योंकि इससे कपड़ा खराब हो सकता है।गर्म कपड़ों को दोबारा अलमारी में रखने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह सूखे हों। अलमारी की सफाई करें और उसमें नमी जमा न होने दें। कपड़ों को व्यवस्थित तरीके से रखें और जरूरत के अनुसार साफ स्टोरेज बैग का इस्तेमाल करें। इससे अगले सीजन तक कपड़ों की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी।