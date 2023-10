Best Places To Visit In October In India: अक्तूबर महीने में कई हिंदू त्योहार मनाए जा रहे हैं। इस महीने दुर्गा पूजा- दशहरा और कुछ लंबी छुट्टियां हैं, जिसमें आप परिवार के साथ अच्छा व यादगार समय बिता सकते हैं। परिवार के साथ लंबे समय से कहीं घूमने जाने की योजना है, तो यह महीने बेहतर समय है। अक्तूबर में मौसम न तो बहुत अधिक सर्द और न ही बहुत गर्मी वाला होता है। मानसून भी खत्म हो जाता है, ऐसे में सफर के लिए यह उपयुक्त समय है।



भारत में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन पर्यटन स्थल हैं, जो अक्तूबर महीने में मौसम के मामले में अच्छे हो सकते हैं। खास बात ये है कि इन जगहों पर पार्टनर के साथ ही बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी काफी आनंद आएगा। इस पर्यटन स्थलों पर परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर वक्त बिताया जा सकता है। आइए जानते हैं अक्तूबर के महीने में परिवार संग घूमने के लिए भारत के आकर्षक पर्यटन स्थलों के विकल्प के बारे में।