Get Rid of Flying Bugs Around Lights: दिवाली के बाद जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है, कई घरों में एक अजीब समस्या देखने को मिलने लगती है। रात के समय लाइट जलाते ही छोटे-छोटे उड़ने वाले कीड़े घर में इकट्ठा होने लगते हैं। ये कीड़े रोशनी की तरफ तेजी से आकर्षित होते हैं और कुछ ही देर में बल्ब, ट्यूबलाइट और दरवाजों के आसपास मंडराने लगते हैं।

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रात में खिड़की और दरवाजे बंद रखें

कई बार इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि घर की फर्श पर इनकी परत बिछ जाती है। सुबह उठने पर फर्श, खिड़कियों और दरवाजों के पास ढेरों मरे हुए कीड़े दिखाई देते हैं।इस परेशानी से सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है, जिनके घरों में रात के समय खिड़कियां और दरवाजे खुले रहते हैं। दरअसल, कई उड़ने वाले कीड़े कृत्रिम रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। मौसम में बदलाव, नमी और आसपास मौजूद पेड़-पौधों या खुले स्थानों के कारण भी इनकी संख्या अचानक बढ़ सकती है। ऐसे में लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं।हालांकि, कुछ छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर घर में इनकी एंट्री काफी हद तक कम की जा सकती है। आइए जानते हैं ऐसे आसान तरीके, जिनकी मदद से रात में रोशनी के आसपास जमा होने वाले कीड़ों से राहत मिल सकती है।

रोशनी वाले कीड़े अक्सर बाहर की लाइट से आकर्षित होकर घर के अंदर पहुंच जाते हैं। ऐसे में रात के समय खिड़कियां और दरवाजे खुले रखने से बचें। खासकर जहां लाइट जल रही हो, वहां जालीदार दरवाजे या मच्छरदानी वाली नेट लगवाएं। इससे हवा भी आती रहेगी और कीड़ों की एंट्री भी कम होगी।

सफेद रोशनी की जगह गर्म पीली लाइट लगाएं

कई उड़ने वाले कीड़े तेज और कुछ खास प्रकार की रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। घर के बाहर इस्तेमाल होने वाली तेज सफेद या नीली रोशनी की जगह वार्म येलो LED या कम आकर्षक स्पेक्ट्रम वाली लाइट का इस्तेमाल करने से कीड़ों का जमाव कम हो सकता है। हालांकि, इसका असर कीड़े की प्रजाति पर निर्भर करता है।

घर के बाहर की लाइट कुछ समय के लिए बंद रखें

अगर आपके घर के बाहर या दरवाजे के पास तेज रोशनी रहती है, तो जरूरत न होने पर उसे बंद कर दें। इससे घर के आसपास कीड़ों का जमाव कम करने में मदद मिल सकती है। दरवाजे के ठीक पास लाइट लगाने के बजाय थोड़ी दूरी पर लाइट लगाना भी बेहतर विकल्प हो सकता है।

खिड़कियों पर लगवाएं मच्छर जाल

अगर आपके घर में हर रात बहुत सारे उड़ने वाले कीड़े आ रहे हैं, तो खिड़कियों पर बारीक जाली लगवाएं। दरवाजों के नीचे मौजूद खाली जगह को भी बंद करें। इससे न सिर्फ रोशनी वाले कीड़े बल्कि मच्छर और दूसरे छोटे उड़ने वाले कीड़े भी घर में कम आएंगे।

सुबह घर की अच्छी तरह सफाई करें

रात में आने वाले कीड़े सुबह फर्श पर मृत अवस्था में दिखाई दे सकते हैं। इन्हें हाथों से उठाने के बजाय झाड़ू, डस्टपैन या वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ करें। इसके बाद फर्श को पोछे से साफ कर दें। सफाई के दौरान बच्चों और पालतू जानवरों को उस जगह से दूर रखें।

घर के आसपास पानी जमा न होने दें

कुछ उड़ने वाले कीड़े नमी और पानी के आसपास पनपते हैं। इसलिए घर की छत, गमलों, नालियों और आसपास की जगहों पर पानी जमा न होने दें। नियमित सफाई रखें और गीले कचरे को खुले में न छोड़ें।

कीड़ों की पहचान करना भी जरूरी

अगर घर में अचानक बहुत बड़ी संख्या में पंख वाले कीड़े दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी पहचान करना जरूरी है। कई बार ये दीमक के पंख वाले प्रजनन सदस्य भी हो सकते हैं। अगर खिड़कियों या फर्श पर ढेर सारे पंख मिल रहे हैं या लकड़ी के सामान के आसपास ऐसे कीड़े दिखाई दे रहे हैं, तो पेस्ट कंट्रोल विशेषज्ञ से जांच करवाएं।