Easy Mirror Cleaning Hacks: घर की सफाई करते समय शीशे और मिरर की सफाई पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता, जितना फर्श या फर्नीचर पर दिया जाता है। समय के साथ शीशे पर धूल, उंगलियों के निशान, पानी के दाग और साबुन की परत जमने लगती है। इससे मिरर धुंधला दिखाई देने लगता है और उसकी चमक भी कम हो जाती है। अगर आपके घर का शीशा भी साफ करने के बाद पूरी तरह चमकदार नहीं दिखता, तो कुछ आसान घरेलू तरीकों से इसकी सफाई की जा सकती है।

शीशे पर सीधे पानी या क्लीनर डालने से पहले सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से धूल साफ करें। इससे सफाई के दौरान शीशे पर खरोंच आने और गंदगी फैलने की संभावना कम हो सकती है।

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एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सफेद सिरका मिलाया जा सकता है। इस मिश्रण को कपड़े पर हल्का स्प्रे करके शीशे की सतह साफ करें। इसके बाद सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से शीशा पोंछ दें।

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अगर शीशे पर पानी के निशान हैं, तो हल्के गीले कपड़े से प्रभावित हिस्से को साफ करें और तुरंत सूखे कपड़े से पोंछ दें। लंबे समय तक शीशे पर पानी छोड़ने से दोबारा दाग बन सकते हैं।



शीशे को चमकाने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा बेहतर विकल्प हो सकता है। यह पानी और क्लीनिंग सॉल्यूशन को अच्छी तरह सोखता है और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर लिंट भी कम छोड़ता है।



शीशे को कैसे सुखाएं?

सफाई के बाद शीशे को पूरी तरह सूखा छोड़ना जरूरी है। कपड़े को गोल-गोल घुमाने के बजाय ऊपर से नीचे या एक दिशा में पोंछने से स्ट्रीक्स कम दिखाई दे सकती हैं।

किसी भी क्लीनिंग सॉल्यूशन को सीधे शीशे के किनारों या फ्रेम पर ज्यादा मात्रा में न डालें। खासकर अगर मिरर के पीछे की कोटिंग या फ्रेम नमी से प्रभावित हो सकता है, तो क्लीनर को पहले कपड़े पर लगाना बेहतर है। सफाई से पहले निर्माता के निर्देश भी जरूर देखें।