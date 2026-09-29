कार के टायर पर बने छोटे तीर और निशान क्या बताते हैं? टायर बदलते समय ध्यान रखें ये जरूरी बातें

कार के टायर पर क्यों होते हैं ये निशान? - फोटो : Amar Ujala AI

कार के टायर को ध्यान से देखें तो उसकी साइडवॉल और ट्रेड पर कई तरह के निशान दिखाई देते हैं। इनमें कुछ अक्षर और नंबर होते हैं, जबकि कुछ टायरों पर छोटे तीर या दिशा बताने वाले निशान भी बने होते हैं।





इन निशानों को देखकर कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ कंपनी की पहचान या डिजाइन का हिस्सा हैं। हालांकि, कुछ निशान टायर को सही दिशा में लगाने के लिए दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन निशानों का क्या मतलब होता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...