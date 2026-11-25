गार्डनिंग टिप्स: गुलाब के फूलों से खिल उठेगा बागीचा! सर्दियों में जरूर करें ये 7 काम
rose plant care in Winter Season: अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपका गुलाब का पौधा खूबसूरत और रंग-बिरंगे फूलों से भर जाए, तो नवंबर से ही उसकी देखभाल शुरू कर दें। पर्याप्त धूप, संतुलित जैविक खाद, सही मात्रा में पानी और समय-समय पर छंटाई जैसे उपाय पौधे को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। ध्यान रखें कि गुलाब की किस्म, स्थानीय तापमान और पौधे की उम्र के अनुसार फूलों की संख्या अलग-अलग हो सकती है। नियमित देखभाल ही अच्छी बागवानी का सबसे बड़ा राज है।
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अगर आपके गुलाब के पौधे में पत्तियां तो खूब आती हैं, लेकिन फूल कम खिलते हैं, तो इसकी वजह गलत देखभाल, पोषक तत्वों की कमी, धूप का अभाव या जरूरत से ज्यादा पानी देना हो सकता है। ऐसे में नवंबर के महीने में कुछ जरूरी काम करके पौधे की सेहत और फूलों की संख्या बेहतर बनाई जा सकती है।
इसके लिए आपको महंगे खाद या केमिकल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सही छंटाई, पर्याप्त धूप, संतुलित खाद और नियमित देखभाल से गुलाब का पौधा स्वस्थ रह सकता है। आइए जानते हैं नवंबर में गुलाब के पौधे में ज्यादा फूल पाने के लिए कौन से 7 जरूरी काम करने चाहिए।
गुलाब के पौधे में ज्यादा फूल लाने के लिए नवंबर में करें ये 7 काम
1. गुलाब के पौधे की हल्की छंटाई करें
नवंबर में पौधे की सूखी, कमजोर और बीमार शाखाओं को साफ करें। मुरझाए हुए फूलों को भी हटाते रहें। इससे पौधे की ऊर्जा नई शाखाओं और कलियों के विकास में लगती है। हालांकि, तेज छंटाई पौधे की किस्म और स्थानीय मौसम के अनुसार ही करें।
2. रोजाना 5-6 घंटे धूप जरूर दें
गुलाब को अच्छी फूलों की पैदावार के लिए पर्याप्त धूप चाहिए। गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोजाना लगभग 5-6 घंटे सीधी धूप मिल सके। कम रोशनी में पौधा कमजोर हो सकता है और फूल भी कम आ सकते हैं।
3. पौधे में जैविक खाद डालें
गुलाब के पौधे को पोषण देने के लिए अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या तैयार वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। खाद की मात्रा गमले के आकार के अनुसार रखें और खाद को मिट्टी की ऊपरी परत में हल्के हाथों से मिलाएं।
4. मिट्टी की गुड़ाई करें
गमले की मिट्टी सख्त हो गई है तो ऊपरी सतह की हल्की गुड़ाई करें। इससे मिट्टी में हवा का संचार बेहतर होता है। ध्यान रखें कि गुड़ाई करते समय पौधे की जड़ों को नुकसान न पहुंचे।
5. जरूरत के अनुसार पानी दें
सर्दियों में गुलाब के पौधे को गर्मियों की तुलना में कम पानी की जरूरत पड़ सकती है। पानी तभी दें जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखने लगे। गमले में पानी जमा न होने दें, क्योंकि इससे जड़ें खराब हो सकती हैं।
6. कीट और बीमारियों पर नजर रखें
गुलाब में माहू, सफेद फफूंद और पत्तियों पर धब्बों जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। पत्तियों और नई शाखाओं की नियमित जांच करें। प्रभावित पत्तियों को हटाएं और जरूरत पड़ने पर उचित बागवानी उपचार अपनाएं।
7. मुरझाए फूलों को समय पर हटाएं
पौधे पर सूखे और मुरझाए फूल लंबे समय तक न रहने दें। साफ और तेज कैंची से फूल के नीचे उचित जगह पर कट लगाएं। इससे कई किस्मों में नई शाखाओं और फूलों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है।