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अगर आपके गुलाब के पौधे में पत्तियां तो खूब आती हैं, लेकिन फूल कम खिलते हैं, तो इसकी वजह गलत देखभाल, पोषक तत्वों की कमी, धूप का अभाव या जरूरत से ज्यादा पानी देना हो सकता है। ऐसे में नवंबर के महीने में कुछ जरूरी काम करके पौधे की सेहत और फूलों की संख्या बेहतर बनाई जा सकती है।इसके लिए आपको महंगे खाद या केमिकल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सही छंटाई, पर्याप्त धूप, संतुलित खाद और नियमित देखभाल से गुलाब का पौधा स्वस्थ रह सकता है। आइए जानते हैं नवंबर में गुलाब के पौधे में ज्यादा फूल पाने के लिए कौन से 7 जरूरी काम करने चाहिए।नवंबर में पौधे की सूखी, कमजोर और बीमार शाखाओं को साफ करें। मुरझाए हुए फूलों को भी हटाते रहें। इससे पौधे की ऊर्जा नई शाखाओं और कलियों के विकास में लगती है। हालांकि, तेज छंटाई पौधे की किस्म और स्थानीय मौसम के अनुसार ही करें।गुलाब को अच्छी फूलों की पैदावार के लिए पर्याप्त धूप चाहिए। गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोजाना लगभग 5-6 घंटे सीधी धूप मिल सके। कम रोशनी में पौधा कमजोर हो सकता है और फूल भी कम आ सकते हैं।गुलाब के पौधे को पोषण देने के लिए अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या तैयार वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। खाद की मात्रा गमले के आकार के अनुसार रखें और खाद को मिट्टी की ऊपरी परत में हल्के हाथों से मिलाएं।गमले की मिट्टी सख्त हो गई है तो ऊपरी सतह की हल्की गुड़ाई करें। इससे मिट्टी में हवा का संचार बेहतर होता है। ध्यान रखें कि गुड़ाई करते समय पौधे की जड़ों को नुकसान न पहुंचे।सर्दियों में गुलाब के पौधे को गर्मियों की तुलना में कम पानी की जरूरत पड़ सकती है। पानी तभी दें जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखने लगे। गमले में पानी जमा न होने दें, क्योंकि इससे जड़ें खराब हो सकती हैं।गुलाब में माहू, सफेद फफूंद और पत्तियों पर धब्बों जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। पत्तियों और नई शाखाओं की नियमित जांच करें। प्रभावित पत्तियों को हटाएं और जरूरत पड़ने पर उचित बागवानी उपचार अपनाएं।पौधे पर सूखे और मुरझाए फूल लंबे समय तक न रहने दें। साफ और तेज कैंची से फूल के नीचे उचित जगह पर कट लगाएं। इससे कई किस्मों में नई शाखाओं और फूलों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है।