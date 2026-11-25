Smart Kitchen Hacks: आजकल हर घर में रसोई का बजट संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। सब्जियों, राशन और दूसरी जरूरी चीजों के साथ खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली गैस का खर्च भी घरेलू बजट पर असर डालता है।

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प्रेशर कुकर का ज्यादा इस्तेमाल करें

कई बार जानकारी की कमी या छोटी-छोटी लापरवाहियों के कारण खाना बनाने में जरूरत से ज्यादा गैस खर्च हो जाती है। इतना ही नहीं, गलत तरीके से खाना पकाने पर समय भी अधिक लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी रोजमर्रा की कुकिंग आदतों में कुछ आसान बदलाव करके गैस और समय दोनों की बचत की जा सकती है?इसके लिए आपको न तो महंगे किचन गैजेट्स खरीदने की जरूरत है और न ही खाना बनाने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव करने की। बस प्रेशर कुकर का सही इस्तेमाल, दालों को पहले भिगोना, बर्तन पर ढक्कन लगाना और सही आंच पर खाना पकाना जैसी छोटी-छोटी आदतें काफी मददगार हो सकती हैं।अगर आप भी चाहते हैं कि खाना जल्दी तैयार हो और गैस सिलेंडर भी लंबे समय तक चले, तो ये 7 स्मार्ट कुकिंग ट्रिक्स आपके बेहद काम आ सकती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।

दाल, चावल, आलू, छोले और राजमा जैसी चीजें बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। इसमें भाप और दबाव की मदद से खाना जल्दी पकता है। इससे गैस कम समय तक जलानी पड़ती है और समय की भी बचत होती है। कुकर में निर्धारित सुरक्षित सीमा से ज्यादा सामग्री न भरें।



दाल और चावल पहले भिगो दें

राजमा, छोले और दूसरी साबुत दालों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगोकर रखें। इससे दाने नरम हो जाते हैं और पकाने में कम समय लगता है। चावल और दाल को भी जरूरत के अनुसार पहले भिगोना फायदेमंद हो सकता है।



खाना बनाते समय बर्तन पर ढक्कन लगाएं

कई लोग सब्जी, दाल या चावल पकाते समय बर्तन को खुला छोड़ देते हैं। इससे गर्मी और भाप बाहर निकलती रहती है और खाना पकने में ज्यादा समय लगता है। इसलिए खाना बनाते समय बर्तन को ढक्कन से ढककर रखें। इससे गर्मी अंदर बनी रहती है और गैस की बचत होती है।



सही आकार के बर्तन और बर्नर का चुनाव करें

छोटे बर्तन को बड़े बर्नर पर रखने से आंच बर्तन के किनारों से बाहर निकल जाती है। इससे गैस की बर्बादी हो सकती है। हमेशा बर्तन के आकार के अनुसार बर्नर चुनें। चौड़े और समतल तले वाले बर्तन गर्मी का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करते हैं।



सब्जियों को पहले से काटकर रखें

खाना बनाने से पहले सभी सब्जियां काट लें और मसाले व दूसरी सामग्री तैयार रखें। सब्जियों को छोटे और समान आकार के टुकड़ों में काटने से वे जल्दी पक सकती हैं। इससे बार-बार गैस जलाने और तैयारी में लगने वाला समय भी बचता है।



जरूरत के अनुसार ही पानी डालें

खाना पकाते समय जरूरत से ज्यादा पानी डालने से उसे गर्म करने और उबालने में अतिरिक्त समय लगता है। इसलिए दाल, सब्जी और चावल में उनकी जरूरत के अनुसार ही पानी डालें। सही मात्रा में पानी इस्तेमाल करने से खाना जल्दी तैयार हो सकता है।

गैस बर्नर की नियमित सफाई करवाएं

गैस चूल्हे के बर्नर में गंदगी जमा होने से आंच असमान हो सकती है। इसलिए समय-समय पर बर्नर की सफाई और जांच करवाएं। सामान्य रूप से नीली लौ सही दहन का संकेत होती है। अगर लौ लगातार पीली दिखे तो अधिकृत तकनीशियन से चूल्हे की जांच करवाएं।